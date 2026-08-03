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«Вот поэтому наши улицы и утопают в грязи» // ФОТОФАКТ

Сургутянин указал на то, как после благоустройства газон снова оказался выше тротуара

«Вот поэтому наши улицы и утопают в грязи» // ФОТОФАКТ
Фото читателя siapress.ru

Сургутянин Дмитрий С. прислал в редакцию СИА-ПРЕСС фотографии с примером свежего благоустройства на улице Ленинградской, 1. «После ремонта в большинстве мест газон сделали выше тротуара — ближайшие дожди всю землю смоют на новый тротуар», — указал читатель.

На фото заметно, что, собственно, газона там пока никакого нет — пока это просто земля безо всяких признаков травы. В итоге ближайший дождь (а он в Сургуте по прогнозам случится уже сегодня, 3 августа, вечером) смоет часть этой земли на тротуар.


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Сегодня в 17:36, просмотров: 89, комментариев: 0
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