Сургутянин указал на то, как после благоустройства газон снова оказался выше тротуара

Сургутянин Дмитрий С. прислал в редакцию СИА-ПРЕСС фотографии с примером свежего благоустройства на улице Ленинградской, 1. «После ремонта в большинстве мест газон сделали выше тротуара — ближайшие дожди всю землю смоют на новый тротуар», — указал читатель.

На фото заметно, что, собственно, газона там пока никакого нет — пока это просто земля безо всяких признаков травы. В итоге ближайший дождь (а он в Сургуте по прогнозам случится уже сегодня, 3 августа, вечером) смоет часть этой земли на тротуар.