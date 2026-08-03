Ханты-Мансийск вошел в топ-7 рейтинга качества жизни городов России

Ханты-Мансийск вошел в число семи российских городов — лидеров предварительного рейтинга качества жизни, подготовленного ВЭБ.РФ. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры». Вместе со столицей Югры в топ-7 вошли Благовещенск, Екатеринбург, Казань, Магас, Ставрополь и Тюмень.

Индекс качества жизни рассчитывается по методике Минэкономразвития России с учетом предложений регионов, ВЭБ.РФ и участников рынка государственно-частного партнерства. При оценке учитываются более 300 показателей, включая официальную статистику, геопространственную аналитику и результаты опросов жителей. Города получают оценку по 12 направлениям, среди которых жилищные условия, работа, экология и безопасность.

Полная версия рейтинга за 2026 год пока не опубликована. По итогам 2025 года Ханты-Мансийск занимал седьмое место среди 270 городов России, а Сургут находился на 16-й строчке, также войдя в число двадцати лучших.

Как отметил Андрей Самохин, заместитель председателя ВЭБ.РФ и генеральный директор Национального центра «Развивай.РФ», города-лидеры показывают результаты на 16-21% выше медианных значений по таким направлениям, как «Семья», «Образование и развитие» и «Работа и свое дело». По его словам, этому способствует активное участие в национальных проектах, государственных программах и взаимодействие с бизнесом.