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​В преддверии КРТ ядра центра Сургута предприниматели начали преображать территорию − вместо старого дома появится место для отдыха

В Сургуте на территории будущего КРТ появится бар с летней террасой и зоной отдыха

​В преддверии КРТ ядра центра Сургута предприниматели начали преображать территорию − вместо старого дома появится место для отдыха
Фото: СИА-ПРЕСС

Сургутяне заметили, как меняется один из участков будущего комплексного развития территории (КРТ) в ядре центра города. На месте старого дома появилась деревянная терраса, навес с фонариками и столики. Оказалось, здесь планируют открыть молодежный бар и обустроить зону отдыха. Редакция СИА-ПРЕСС побывала на месте и поговорила с сургутским ресторатором и одним из владельцев заведения Алексеем Браташовым.

По его словам, предприниматели решили не оставлять участок в нынешнем виде, а привести его в порядок уже сейчас − в преддверии работ над КРТ.

«КРТ пока нет и наверняка это растянется еще на несколько лет. А пока хочется, чтобы здесь было красиво. Уже в субботу люди сидели на улице, весело проводили время», − поделился он.

Сам проект временный. Владельцы понимают, что после запуска КРТ дом и площадка, скорее всего, могут попасть под снос. Пока же заведение будет полноценно работать.

«Понятно, что в будущем все это снесут. Но если впереди есть два-три года, а может, и больше, почему это время не прожить комфортно? Мы хотим показать, как можно обустраивать летние сезонные площадки. Было бы хорошо, если бы не только предприниматели наводили порядок, но и город постепенно разбирался с самовольными и незаконными постройками. Давайте вместе делать красиво», − рассказал Браташов.

Бар назвали «Брусника». Как заявил предприниматель, название связано с северной айдентикой Югры и не имеет отношения к одноименному застройщику.

В меню планируют включить простую еду и напитки: кофе, пиво, настойки, вяленую рыбу, бутерброды с вареной колбасой, горячие сосиски, домашние пельмени и соленья.

Вокруг дома появятся разные зоны отдыха. Здесь уже установили столики и навес, позже планируют добавить уличную мебель и заняться озеленением.

«По периметру везде можно будет сидеть. Здесь будет одна зона, там − более спокойная, со столиками и красивыми французскими стульями, где можно будет выпить кофе. Еще хотим посадить клевер и траву, чтобы дети могли побегать, взрослые − посидеть или прийти погулять с собакой», − добавил ресторатор.

Работы начались около полутора месяцев назад. Сейчас в доме заканчивают кухню и обновляют электрику. Поскольку постройке около 70 лет, часть старых коммуникаций пришлось полностью обновить.

После завершения работ и при благоприятной погоде площадка будет работать ежедневно.

Напомним, ранее власти Сургута изменили подход к освоению ядра центра города. Вместо одного большого проекта территорию решили разделить на две площадки − КРТ-1 и КРТ-2. Как поясняли в департаменте архитектуры и градостроительства, это должно сделать проект более привлекательным для инвесторов и повысить шансы на его реализацию.

Первый участок расположится вдоль проспекта Ленина − возле здания СИА-ПРЕСС, между объектом «Россетей» и театром СурГУ. Второй − за пространством «ЮжанеГорожане» и частично рядом с Центральной площадью.

Из проекта исключили строительство здания детского театра − теперь застройщики должны будут только разработать его проект. Также они подготовят проекты Городского культурного центра, школы на 850 мест и детского сада на 350 мест. Их строительство планируется за счет государственных и муниципальных программ.

В обновленной концепции появились и новые общественные пространства: спортивная площадка возле Центральной площади и благоустроенная набережная Саймы. Кроме того, снижена этажность жилой застройки. Предполагается возведение 11 домов высотой от 8 до 15 этажей общей площадью около 230 тысяч квадратных метров.

Новый аукцион власти рассчитывают провести в четвертом квартале 2026 года. Пока неизвестно, достанутся ли обе территории одному девелоперу или их будут осваивать разные компании.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 151, комментариев: 0
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