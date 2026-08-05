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14-летний Елисей борется с лейкозом − нужна помощь

В Югре для 14-летнего подростка с лейкозом собирают средства на лечение и пересадку костного мозга

14-летний Елисей борется с лейкозом − нужна помощь
Фото: vk.ru/eliseysafronovhelp

Семья 14-летнего Елисея Сафронова просит помощи в оплате лечения после рецидива острого лимфобластного лейкоза. Сейчас подросток находится в детском медицинском центре «Шнайдер» в Израиле, где ему необходимо пройти новый курс терапии, а затем повторную трансплантацию костного мозга.

До весны 2025 года Елисей был здоров, хорошо учился, увлекался футболом, LEGO и шахматами. После жалоб на слабость врачи обнаружили в его крови бластные клетки. В Нефтеюганске, а затем в Нижневартовске ему поставили диагноз: острый лимфобластный лейкоз с редкой генетической мутацией и поражением костного мозга до 75%.

Подросток прошел несколько тяжелых курсов химиотерапии в Нижневартовске, после чего лечение продолжили в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там Елисею провели высокодозную химиотерапию, иммунотерапию, тотальное облучение тела, а 7 ноября 2025 года сделали трансплантацию костного мозга от полностью совместимого неродственного донора.

Однако уже в феврале 2026 года болезнь вернулась. Елисею потребовалась CAR-T-терапия на CD22, которую в России не проводят. В мае семья отправилась в Китай. После лечения контрольное исследование показало чистый костный мозг, но для закрепления результата потребовалась повторная трансплантация.

Сейчас Елисей находится в Израиле. Последняя пункция выявила минимальную остаточную болезнь на уровне 3%. Поэтому врачи изменили план лечения: сначала подростку необходимо добиться полной ремиссии, а затем провести пересадку костного мозга от наиболее подходящего донора.

Мама Елисея Ольга находится рядом с ним в больнице, отец Виталий остался дома с двумя другими сыновьями, младшему из которых шесть лет.

На лечение необходимо собрать 270 тысяч долларов, это около 21 миллиона рублей.

Помочь семье можно переводом по номеру телефона:

+7 912 905-27-12
Сбербанк или Т-Банк
Получатель: Сафронова Ольга Анатольевна, мама Елисея.

В комментарии к платежу необходимо указать: «Благотворительность».

Ранее всего за пять дней после публикации истории 14-летнего Елисея Сафронова жители Югры, в том числе читатели СИА-ПРЕСС, помогли собрать более миллиона рублей на его лечение. Семья признается, что такой отклик стал для них огромной поддержкой, однако до закрытия сбора еще далеко − необходимо найти более 15 миллионов рублей.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 140, комментариев: 0
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