Как природный газ помогает снизить зависимость от бензина и дизеля

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Непростая ситуация с горючим стала одной из наиболее обсуждаемых тем текущего лета. Все знают ее причины, об этом много пишется и говорится в СМИ, звучат мнения и прогнозы экспертов, да и сами автовладельцы видят обстановку на заправках своими глазами. Пока многие только задумываются о переходе на природный газ, ООО «Газпром трансгаз Сургут» уже накопил большой практический опыт эксплуатации газомоторной техники. Может ли этот опыт стать ориентиром для города и обычных автовладельцев?

Для «Газпром трансгаз Сургут» этот вопрос не стал неожиданностью: предприятие более десяти лет последовательно переводит транспорт на природный газ и сегодня входит в число лидеров Группы Газпром по использованию газомоторного топлива. Этот опыт может быть полезен не только крупным предприятиям, но и всему городу.

По словам заместителя генерального директора предприятия, депутата Думы Сургута Виктора Пономарева, нынешняя ситуация на топливном рынке лишь подтвердила правильность выбранного курса: «Надо понимать, что помимо изменчивой рыночной конъюнктуры газ сам по себе во многом выигрывает у традиционного топлива: он более экономичный и экологически чистый».

Сегодня в автопарке «Газпром трансгаз Сургут» работают 679 единиц техники на компримированном природном газе, что составляет более трети всего парка предприятия. Если учитывать только транспорт, который технически можно перевести на газ, этот показатель достигает 84 процентов. По объему использования газомоторного топлива предприятие входит в пятерку лидеров среди дочерних обществ ПАО «Газпром».

Полностью отказаться от бензина и дизеля пока невозможно. Техника эксплуатируется на огромной территории - от Нового Уренгоя до юга Тюменской области, а часть специализированных машин пока не имеет газовых аналогов. Тем не менее реализация программы продолжается. До конца 2030 года предприятие планирует увеличить газомоторный парк до 889 единиц, ежегодно закупая новые автомобили и спецтехнику на природном газе.

Одновременно развивается и собственная заправочная инфраструктура. Предприятие использует передвижные автомобильные газозаправщики и мобильные компрессорные установки, позволяющие заправлять технику непосредственно от газопроводов. Кроме того, начинается использование сжиженного природного газа для тяжелой строительной техники.

Расширение газомоторного парка постепенно меняет и топливный баланс предприятия. Если в 2025 году техника потребила более 5,3 млн литров дизельного топлива и свыше 700 тысяч литров бензина, то к 2030 году объем использования традиционного топлива должен сократиться примерно на миллион литров. Одновременно будет расти потребление природного газа.

Малогабаритная компрессорная установка (МКУ) позволяет заправлять авто прямо из газопровода.

По мнению Виктора Пономарева, развитие газомоторной отрасли невозможно без современной заправочной инфраструктуры. Сегодня в Сургуте действует только одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, построенная еще в 1985 году. Она уже не в полной мере отвечает современным требованиям, поэтому городу необходимы ее модернизация и строительство второй станции.

Опыт предприятия уже используется и в муниципальной сфере. Так, городской перевозчик АО «СПОПАТ» приступил к обновлению автобусного парка: 54 новых автобуса уже работают на компримированном природном газе. По расчетам специалистов, использование метана позволяет экономить более 118 тысяч рублей в месяц на каждом автобусе, снижая расходы на топливо более чем на 60 процентов.

Экономическая выгода становится главным аргументом и для владельцев личных автомобилей. Природный газ стоит значительно дешевле бензина и дизеля, отличается более стабильной ценой, увеличивает ресурс двигателя и снижает количество вредных выбросов.

Ситуация на топливном рынке показала: переход на природный газ − это уже не вопрос далекой перспективы, а практическое решение, которое помогает снизить зависимость от бензина и дизеля. Опыт «Газпром трансгаз Сургут» подтверждает, что такой переход может быть одновременно экономически выгодным, экологичным и стратегически оправданным. Чем быстрее в городе будет развиваться газозаправочная инфраструктура, тем больше предприятий, перевозчиков и частных автовладельцев смогут воспользоваться этими преимуществами.

Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Сургут» Виктор Пономарев:



«Перевод автомобиля на природный газ − это уже не просто экологическая инициатива, а прагматичное решение. Метан в два-три раза дешевле бензина и дизеля, при этом его стоимость гораздо стабильнее. Газ снижает износ двигателя и помогает сократить расходы на обслуживание автомобиля. Есть и еще один важный плюс: уменьшаются выбросы вредных веществ, а значит, воздух в наших городах становится чище. Поэтому, если есть такая возможность, переходите на газ − как это делаем мы».

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