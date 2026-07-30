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​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 августа? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 августа? // АФИША
Фото: МАУ «Городской парк» Сургут / vk.com

1 августа

Выставка «Арт-Сургут'26»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

На ежегодной выставке сургутяне увидят работы более 60 художников из Сургута, Нефтеюганска, Мегиона, Ноябрьска, Муравленко, Урая и Нового Уренгоя. В экспозиции представлены пейзажи, городские зарисовки, цветочные натюрморты, портреты и арт-объекты.

Телефон для справок: 35-09-78 (доб. 306). Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выставка «Лаборатория природы»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

В галерее «Стерх» продолжает действовать выставка Государственного природного заповедника «Юганский», посвященная научным исследованиям в Югре. На ней посетители познакомятся с экспонатами научных коллекций, приборами и материалами полевых исследований, а также узнают, как работают ученые в заповеднике. А для юных гостей организаторы подготовили интерактивные задания, которые помогут больше узнать о природе родного края.

Телефон для справок и записи на интерактивные программы: 35-09-78. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Концерт «Звездный ворс»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

На сцене Компромата выступят представители сургутской инди-сцены – группа «КОСМОПОРТ17» и гранж-команда «ПАЛАС?». Гостей ждут два больших сета с авторскими треками, новыми композициями и каверами на любимые песни. Организаторы обещают атмосферные мелодии, драйв, рок-н-ролл и хорошую компанию.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

2 августа

ФизкультФест

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, спортивная площадка перед ТРЦ. Время: с 11:00 до 16:00.

Жителям и гостям Сургута предлагают провести этот день весело и энергично. Для посетителей всех возрастов подготовили спортивные активности на свежем воздухе. В программе: прием нормативов ГТО, зажигательная тренировка Zumba, соревнования по настольному теннису, соревнования по пляжному волейболу, анимационная программа от «Люми Парка», игротека от «Hobby Games», а также аквагрим для детей.

Вход свободный. 0+

Выставка «Настроение Лето»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: с 10:00 до 17:20.

В Сургуте продолжает работать выставка живописи и графики, посвященная лету. В экспозиции собраны работы с настроением теплого сезона: цветочные натюрморты, деревенские виды, городские мотивы и тихие уголки природы. Художники показывают лето по-разному – через свет, цвет, детали и знакомые образы.

Телефон для справок: 51-68-11, 51-68-13. Цена билета: детский ‒ 50 рублей, взрослый ‒ 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музыкально-танцевальная программа «В городском саду играет...»

Место проведения: Городской парк культуры и отдыха, проспект Набережный. Время: с 18:00 до 20:00.

Сургутян приглашают провести вечер на музыкально-танцевальной площадке под открытым небом. В парке прозвучат известные хиты, которые создадут настроение ретро-вечера, а гости смогут не только послушать музыку, но и потанцевать.

Телефон для справок: 45-74-63. Вход свободный. 0+


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