В Сургуте умерла педагог и руководитель Детской школы искусств №2 София Король

В Сургуте на 78-м году жизни умерла заслуженный деятель культуры Югры София Король. Более 58 лет она посвятила работе в сфере культуры, из них 37 лет ‒ развитию творческого образования в Сургуте, сообщили в администрации города.

Свой профессиональный путь София Сергеевна начала в 1967 году в Запорожской области, где работала преподавателем музыкальной школы. В 1989 году она переехала в Сургут и продолжила работу в детской музыкальной школе №5, которая сегодня известна как Детская школа искусств №2.

В 1991 году София Король возглавила учреждение и руководила им на протяжении 30 лет. За это время она внесла значительный вклад в развитие системы дополнительного образования города и становление школы искусств.

Коллеги отмечают ее высокий профессионализм, преданность делу и авторитет среди педагогов, учеников и родителей. Под ее руководством школа добилась значительных успехов: достижения воспитанников и преподавателей были отмечены дипломами престижных творческих конкурсов и премиями высокого уровня.

За многолетний труд София Сергеевна неоднократно получала региональные, ведомственные и государственные награды. Среди них ‒ почетное звание «Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры», нагрудный знак «За преданность профессии», знак Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ «За высокие достижения», благодарность Министра культуры РФ и другие награды.

Прощание с Софией Король состоится 6 августа 2026 года с 11:00 до 11:30 в ритуальном зале по адресу: улица Энергетиков, 24, корпус 10.