Власти Югры вновь выставили на торги недостроенную «газпромовскую свечку» в Сургуте

В Сургуте вновь выставили на торги один из самых известных городских долгостроев — недостроенное административное здание на проспекте Ленина, известное как «газпромовская свечка». Об этом сообщает ugra-news.ru. Начальная стоимость имущественного комплекса составляет 956,288 млн рублей. В лот вошли 18-этажное административное здание площадью 25,5 тыс. квадратных метров, семь объектов незавершенной инженерной инфраструктуры и земельный участок площадью 4 755 квадратных метров.

Строительная готовность здания оценивается в 52%. При этом сети водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и канализации практически полностью готовы. Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 сентября. Торги запланированы на 11 сентября.

Высотку начали строить как головной офис компании «Газпром переработка», однако после решения о переезде предприятия в Санкт-Петербург строительство было остановлено. В 2017 году объект уже пытались продать почти за 2 млрд рублей, затем стоимость значительно снизили, но покупателей найти не удалось.

В 2022 году недострой передали в собственность Сургута. Позже объект перешел в собственность Югры, и теперь окружной департамент по управлению государственным имуществом вновь выставил его на продажу. По предварительным оценкам, стоимость завершения этого здания превышает 6 млрд рублей.