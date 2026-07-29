8 августа в Ханты-Мансийске пройдёт большой спортивный фестиваль

В Ханты-Мансийске начали подготовку к большому спортивному празднику. На стадионе «Югра-Атлетикс» ждут участников из всех муниципалитетов Югры, вход свободный. Больше 40 спортивных локаций приготовили организаторы: футбол, волейбол, дартц, тестирование норм ГТО, шахматы и выступление клубов.

Ежегодный фестиваль «ВТБ — Сибирское здоровье» включен в календарь главных спортивных мероприятий Югры с 2013 года. Событие состоится 8 августа и станет основной площадкой Дня физкультурника в регионе.

«Видим, как с каждым годом растет число участников, повышается уровень и рекорды победителей. А энергия, которая рождается в совместных активностях, объединяет поколения и придает семьям, командам и всему региону особую силу», – отметил вице-президент, управляющий банка в Югре Виталий Мосунов.

«Развитие массового спорта – один из приоритетов Югры. Мы последовательно развиваем спортивную инфраструктуру, формируя культуру здоровья для жителей всех наших муниципалитетов», – прокомментировала Елена Майер, заместитель губернатора ХМАО – Югры.