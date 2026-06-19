В Сургуте заменят семь километров тепловых сетей и подготовят к зиме 22 котельные

В Сургуте продолжается подготовка к отопительному сезону 2026-2027 годов. Работы выполняет СГМУП «Городские тепловые сети». На ремонтную кампанию предусмотрено 577 млн рублей, завершить ее планируют до 7 октября.

В рамках подготовки к отопительному сезону предприятие заменит семь километров сетей теплоснабжения, проведет ремонт 56 тепловых камер, обновит оборудование на центральных тепловых пунктах и котельных, а также выполнит гидравлические испытания и промывку сетей.

Заместитель главного инженера по строительству и ремонту объектов СГМУП «ГТС» Евгения Маратканова рассказала, что приоритетными стали участки с истекшим нормативным сроком эксплуатации и высокой аварийностью.

«Приоритетность объектов определяется нормативным эксплуатационным сроком и наличием функциональных отказов», − пояснила она.

По словам специалиста, самые крупные работы в этом году ведутся на улицах Ивана Захарова, Университетской, Киртбая, Нефтяников и проспекте Мира. При этом ремонт сетей на улице Ивана Захарова частично финансируется за счет средств городского и окружного бюджетов − на эти цели предусмотрено 23 млн рублей.

Отдельное внимание обратили на один из объектов капитального ремонта по улице Университетской. Заместитель главного инженера по сетевому хозяйству СГМУП «ГТС» Игорь Стариков рассказал, что на участке заменят 168 метров трубопровода диаметром 630 мм.

«Замена данного участка сети позволит значительно повысить надежность теплоснабжения микрорайонов 31Б и 30А, а это 15 жилых домов и два спортивных сооружения», − отметил он.

За последние семь лет на этом участке произошло два функциональных отказа, причиной которых стали высокий уровень грунтовых вод, коррозия труб и разрушение теплоизоляции.

По словам Старикова, при возникновении аварии жители не остались бы полностью без отопления, однако столкнулись бы со снижением температуры теплоносителя, что сказалось бы на температуре в квартирах.

Работы на объекте должны завершиться не позднее 15 сентября. Их стоимость составляет около 19,9 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств предприятия, а также городского и окружного бюджетов.