16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  71,0224   EUR  82,6369  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Россиянам напомнили о новых правилах налога при продаже жилья

Эксперты рассказали, какой налог придется заплатить после продажи квартиры

​Россиянам напомнили о новых правилах налога при продаже жилья
Фото: magnific.com

Жителям России напомнили о новых правилах уплаты налога при продаже недвижимости. С 1 января 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ, поэтому размер налога теперь зависит от суммы полученной прибыли, сообщили специалисты сервиса Циан.

Если доход от продажи жилья не превышает 2,4 миллиона рублей, налог составит 13%. Если прибыль окажется выше этого порога, придется заплатить 312 тысяч рублей плюс 15% с суммы, превышающей 2,4 миллиона рублей.

Новые правила распространяются и на сделки, совершенные в 2025 году. При этом декларацию о доходах необходимо подать до 30 апреля 2026 года, а уплатить налог – до 15 июля 2026 года.

В Циан уточнили, что минимальный срок владения недвижимостью, после которого продавец освобождается от уплаты НДФЛ, остался прежним. В большинстве случаев он составляет пять лет, однако в отдельных ситуациях может быть сокращен до трех лет.

Подробно о том, как рассчитывается НДФЛ при продаже недвижимости, кто может воспользоваться льготами и в каких случаях действует сокращенный срок владения, можно узнать в рубрике «СИА-ПРЕСС отвечает».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:54, просмотров: 189, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре вновь объявили режим ракетной опасности 871
  2. ​В Тюменской области 26 июня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства 484
  3. ​Власти Сургута решили расторгнуть контракт с проектировщиком лагеря «Барсова гора» 322
  4. Бургер, гуд бай 304
  5. ​В России предложили переименовать гамбургеры в «котлетники» 293
  6. ​В Сургуте определили сильнейших юных шахматистов города 277
  7. ​АО «Транснефть – Сибирь» обеспечивает безопасность объектов в пожароопасный период 263
  8. ​Сургутским самокатчикам напомнили о правилах безопасности 191
  9. ​Россиянам напомнили о новых правилах налога при продаже жилья 189
  10. В Сургуте перекроют несколько улиц из-за крестного хода и Дня защиты детей 153
  1. В Сургуте недалеко от «Вершины» установлен новый арт-объект 1848
  2. Арестован бывший сенатор, чья компания планировала большую застройку в Сургуте 1792
  3. ​Математика идеального отдыха: как рассчитать отпускные и не остаться с голым счетом после отпуска // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1446
  4. Власти России хотят кратно увеличить пошлины за гражданство и вид на жительство 1426
  5. Выпускники по всей России бросились сдавать ЕГЭ по физике 1376
  6. Все, что происходило с ядром центра Сургута, показывает — город десятилетиями пытается развивать эту территорию нерациональным способом 1368
  7. Эксперты со всей России обсудят выборы на форуме в «Сенеже» 1368
  8. Мошенники в России начали пугать людей кражей голоса и биометрии 1358
  9. Глава Сургута призвал жителей участвовать в предварительном голосовании «Единой России» 1234
  10. Железнодорожники Сургута увековечили память своих ветеранов Великой Отечественной войны 1146
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 мая? // АФИША 6219
  2. ​В Сургутском районе выставили на торги участок под автодорожный комплекс у моста через Обь 6133
  3. ​Сургут накрыла майская пурга // ВИДЕОФАКТ 5824
  4. ​Возле «Спортмастера» на проспекте Ленина в Сургуте вырубают деревья 5386
  5. ​Традиции военных лет 4334
  6. ​Коротко о Думе ‒ ремонт школ, дороги, «Барсова гора» и ледовый спорткомплекс 4157
  7. ​Карго-культ в российской экономике: будем строить самолеты из соломы? 4004
  8. ​Ольга Ионкина: «64% обращений в инспекцию связаны с вопросами оплаты труда» 3541
  9. ​Пособия, пенсии, СБП, маркировка товаров и визы – что изменится в законах России с мая 3489
  10. ​Кто отвечает за хаос с самокатами в Сургуте? 3296

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика