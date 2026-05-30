АО «Транснефть – Сибирь» (дочернее общество ПАО «Транснефть») реализует комплекс мероприятий по обеспечению безопасной работы производственных объектов в условиях пожароопасного периода.

На период весенне-летнего сезона созданы 32 оперативные группы для предупреждения и тушения лесных пожаров, проведения контроля лесопожароопасной обстановки. Проведены противопожарные инструктажи с охватом свыше 4,6 тыс. работников Общества и 67 учебно-тренировочных занятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. В целях своевременного и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации на объектах АО «Транснефть – Сибирь» осуществляют дежурство объектовые подразделения Федеральной противопожарной службы и ведомственная пожарная охрана.

В рамках защитных мероприятий выполнена расчистка от древесно-кустарниковой и сухой растительности на нормативные расстояния охранной зоны около 2,2 тыс. надземных объектов линейной части магистральных нефтепроводов (МН), а также 2,5 тыс. километров участков МН, в том числе высоковольтных линий.

Организована проверка работоспособности пожарных гидрантов, водоемов и резервуаров противопожарного запаса воды, подготовлены средства молниезащиты. Обеспечивается повышенный контроль технического состояния автомобильной, пожарной и специальной техники. Проведена проверка обеспеченности 43 пунктов сосредоточения средств предупреждения и тушения лесных пожаров.

С наступлением устойчивой плюсовой температуры воздуха выполняется обновление минерализованных полос вокруг объектов. На текущий момент минерализованные полосы обновлены вокруг 54 площадочных объектов и более 2,3 тыс. объектов линейной части магистральных нефтепроводов.

Работники АО «Транснефть – Сибирь» в круглосуточном режиме осуществляют противопожарный мониторинг производственных объектов, выполняются плановые вдольтрассовые облеты, обеспечен доступ к информации о наличии термоточек и возгораний, организовано взаимодействие по обмену информацией о загораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России и департаментов лесного комплекса регионов присутствия.