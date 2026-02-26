Нехватка личного пространства в квартире провоцирует конфликты у пар — исследование

16+
Подавляющее большинство пар в России уверены, что их отношения были бы лучше в более просторной квартире

Фото Freepik

Отсутствие личного пространства в квартире заставляет 51% участников опроса задерживаться на работе или уходить гулять, а каждый третий начинает чаще замечать раздражающие привычки партнера. Такие выводы приводятся в исследовании ГК DARS.

По данным опроса, 85% россиян считают, что переезд в более просторную квартиру может помочь решить проблемы в отношениях. При этом 60% подразумевают под «просторным» жильем не увеличение площади, а большее количество зон, где можно уединиться. Еще 30% респондентов отмечают, что готовы остаться в том же метраже, но изменить планировку.

Среди причин конфликтов участники чаще всего называли разный режим дня: для 47% пар это главный раздражитель, когда «совы» и «жаворонки» вынуждены жить в одном пространстве. Еще 22% связывают ссоры с нехваткой личного времени и невозможностью уединиться. Беспорядок становится источником конфликтов для 25% опрошенных. Кроме того, 15% жалуются, что им сложно спокойно поговорить по телефону, а 7% — что в доме возникают ссоры из-за очереди в ванную.

Каждый второй респондент (51%) признается, что из-за невозможности побыть одному намеренно задерживается на работе, идет в кафе или на прогулку в одиночестве. Для 11% такой «побег из дома» стал регулярной практикой.

В исследовании отмечается, что запрос на грамотную организацию пространства остается базовой потребностью: 60% испытывают дискомфорт, когда не могут уединиться в моменты усталости или стресса. Каждый пятый участник опроса лишен возможности побыть в одиночестве, а 29% считают, что им нужна изолированная личная зона. При этом отдельная комната требуется не всегда: для трех из пяти респондентов достаточно собственного «уголка» — стола, кресла или места, которое будет принадлежать только им. В итоге 89% пар готовы рассматривать разные форматы жилья, если в нем будет «своя территория» для каждого.

Непродуманная планировка, по данным опроса, отражается и на эмоциональном состоянии: 42% говорят, что из-за этого «страдают нервы», 20% отмечают, что не могут полноценно отдохнуть, 13% связывают ситуацию с потерей спокойствия в отношениях. Также 37% участников сообщили, что без возможности уединиться стали чаще замечать в партнере то, что раньше не раздражало.

Кроме того, половина опрошенных иногда отказывается от привычных вещей — долгого душа, утренней зарядки или просмотра сериалов на высокой громкости, чтобы не мешать партнеру. У 20% такие компромиссы вызывают внутреннее раздражение.


Сегодня в 11:51, просмотров: 69, комментариев: 0
