​Дорогу на Свердлова в Ишиме отремонтируют до 10 октября

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием граждан в Тобольске и Ишиме, в ходе которого жители озвучили ряд проблем, требующих оперативного решения.

В частности, жительница Ишима Екатерина Филатова обратила внимание губернатора на неудовлетворительное состояние участка дороги по улице Свердлова. По словам женщины, образовавшаяся колейность создает опасность дорожно-транспортных происшествий, особенно учитывая, что некоторые родители возят детей в школу по этому участку. Александр Моор поручил выполнить все ремонтные работы на данном участке до 10 октября.

Вопрос о дорогах подняла и другая жительница Ишима, Елена Свинтицкая. Она обратилась с просьбой о ремонте проезжей части по улице Максима Горького, которая была повреждена во время ремонта коллектора. Губернатор сообщил, что работы по исправлению ситуации уже запланированы.

Помимо проблем с дорогами, на приеме были рассмотрены вопросы оказания помощи семьям участников специальной военной операции. Екатерина Овсянникова, многодетная мама, чей супруг находится в зоне СВО, обратилась с просьбой о материальной помощи на покупку бытовой техники. Оксана Спицко, также жена участника СВО, попросила помочь в приобретении компьютера для старшего сына, будущего инженера путей сообщения, и учебных принадлежностей для младших детей. Александр Моор подписал поручения о выделении необходимой суммы обеим семьям, чтобы к началу учебного года у детей было все необходимое.

– Все вопросы, озвученные на личном приёме гражданами, буду держать на контроле, – заверил Александр Моор.