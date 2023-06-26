Продюсер Иосиф Пригожин пошутил о смене фамилии

Продюсер Иосиф Пригожин пошутил о том, что после событий, связанных с ЧВК «Вагнер», сменит фамилию. Об этом он сообщил у себя в соцсетях, а также в интервью «Комсомольской правде». Такое желание было вызвано наплывом мемов, в которых высмеивалась схожесть фамилий мужа певицы Валерии и главы частной военной компании.

Россияне буквально атаковали соцсети продюсера. Одни просили его остановиться и вернуть Ростов, другие уже разглядели в жене Пригожина первую леди. Он подчеркнул, что такие шутки помогали людям справиться со стрессом, однако в день событий ему было не до смеха.

«Конечно, я читал новости. Но поверить в то, что происходило, было невозможно. Я словно находился в каком-то фильме ужасов. Было страшно за наше будущее, за будущее наших детей. Не только за себя, но и за другие семьи. И знаете, что я думаю? Это конечно, не самое главное сейчас, да и вообще, мне нравится моя фамилия, не хочется с ней расставаться. Но был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин (первая часть – фамилия жены). Может, хоть это мне немного поможет?» – поделился мыслями с журналистом «КП» Иосиф Пригожин.