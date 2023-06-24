Президент РФ и главы муниципалитетов выступили из-за ситуации в Ростове-на-Дону

Боевики ЧВК «Вагнер» утром 24 июня устроили мятеж. В Ростов-на-Дону ввели военную технику, вооруженные люди окружили административные здания и учреждения силовых структур.

«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях», – заявил президент Владимир Путин в ходе своего обращения.

Главы Сургута и Сургутского района поддержали президента:

«Обращаюсь к нашим землякам, сургутянам, которые находятся в составе ЧВК «Вагнер». Ребята, мы один народ, у нас одна цель, одна Родина. Не предавайте свою страну, оставайтесь верны своему народу, верны нашему главнокомандующему. Мы заботимся и будем заботиться о ваших семьях, пока вы на фронте», – сообщил мэр Сургута Андрей Филатов.

«Сегодня наша страна ведет тяжелую борьбу за свою безопасность и будущее и столкнулась с тяжелым предательством. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой — сохранять спокойствие, доверять только информации из официальных источников, не распространять непроверенные слухи. Руководство нашего муниципалитета работает в режиме 24/7. В это нелегкое время мы обязаны поддержать нашу страну и президента», – подчеркнул глава Сургутского района Андрей Трубецкой.