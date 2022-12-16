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​В Тюменской области подписано соглашение о развитии детского, молодежного и семейного туризма

Москва, компания «Сибур» и тюменские власти договорились вместе развивать туризм

​В Тюменской области подписано соглашение о развитии детского, молодежного и семейного туризма
Фото: vk.com/depculture

Правительства Тюменской области, Москвы и компания «Сибур» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсетях.

«Вместе продолжим работать в направлении детского, молодежного и семейного туризма, будем создавать новые маршруты и туристические продукты, обмениваться информацией о деловых мероприятиях и устраивать совместные культурные. Нам есть что предложить столичным туристам. Многие уже побывали на наших термальных источниках и попробовали сибирскую кухню. От Москвы до Тюмени или Тобольска не больше 2,5 часов на самолёте. Мы близко. Уверен, что в скором времени турпоток из столичного региона увеличится кратно», – отметил глава региона.

В областном департаменте культуры добавили, что планируется совместно реализованные проекты «Музейные маршруты России», «Сохранение культурного наследия: диалог с потомками меценатов», «Сибирские конференции» на базе Московского дома национальностей», «Коллаборации с «Музеем Москвы» и «Московским музеем русского импрессионизма», «Императорский маршрут».

«Уверена, соглашение станет импульсом для реализации перспективных направлений партнёрства в области культуры – это обменные гастроли, участие наших творческих коллективов в мероприятиях, реализация образовательных, просветительских и иных проектов в области культуры», – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым.


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Сегодня в 19:24, просмотров: 33, комментариев: 0
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