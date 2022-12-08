В Тобольске построят четырехзвездочный отель

В координационном центре правительства в Москве губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. Одновременно были подписаны соглашения с главами еще четырех регионов: Ставропольского края, Архангельской, Волгоградской и Челябинской областей.

Президент РФ поручил ускорить развитие туристической инфраструктуры в регионах. Правительством создаются необходимые условия, чтобы экономика отрасли активно работала и развивалась, принят ряд мер дополнительной поддержки нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Корпорация «Туризм.РФ» работает как стартовый ускоритель инвестиционных проектов, осуществляет их методологическую поддержку и контролирует сроки реализации. Это дисциплинирует и позволяет выполнить поручение президента по ускорению создания туристической инфраструктуры», – считает заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

По словам губернатора Александра Моора, соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» дает региону два больших преимущества: «Во-первых, корпорация имеет финансовые ресурсы и инструменты для финансовой поддержки проекта в сфере туризма. Они входят в проект на достаточно комфортных условиях, что позволит инвестору быстрее реализовать проект, быстрее его окупить».

Таким образом, будет построен новый четырехзвездочный отель в туристически привлекательном Тобольске, где комфортных мест для размещения гостей города уже не хватает.

Во-вторых, глава области объяснил, как регион будет использовать большие современные компетенции корпорации по разработке мастер-планов территорий: «Мы собираемся сделать вокруг центра «Жемчужина Сибири» мастер-план территории в 260 га земли для того, чтобы проработать его концепцию, конкретные инвестиционные кейсы и уже дальше предлагать их для реализации инвесторов».

Мастер-планирование территории позволит рассчитать, какое количество гостиниц и номеров необходимо построить, какая для этого нужна инфраструктура. Проект создаст в Тюменской области новый туристический кластер, основанный на спортивном активном отдыхе и использовании термальных источников.

Александр Моор выразил уверенность, что первые совместные проекты с корпорацией «Туризм.РФ» перерастут в долгосрочное плодотворное сотрудничество.