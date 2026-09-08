Эколог Сургута назвала факторы, которые сделали Сайму визуально чище

В Сургуте вода в правом рукаве Саймы визуально стала заметно прозрачнее. При этом никаких специальных работ по очистке водоема здесь не проводили. С чем могут быть связаны такие изменения, можно ли считать прозрачную воду признаком улучшения состояния Саймы и о чем говорит увеличение числа уток и появление ондатр? Об этом и не только СИА-ПРЕСС рассказала кандидат биологических наук, заведующая кафедрой экологии и биофизики СурГУ Елена Шорникова.

‒ Этим летом участок Саймы возле Дворца торжеств визуально стал заметно чище. С чем это может быть связано?

‒ В этом году была очень высокая вода. Во время половодья был высокий подъем уровня воды, и в том числе это затронуло Сайму. Сейчас она, по сути, не является проточным водоемом: после того как русло перегородили плотинами, это своего рода каскад небольших водохранилищ или прудов.

Когда открывают шлюзы, поступает вода из Оби. Если вы помните, этим летом и в Оби была очень высокая вода. Источником этих вод являются талые воды, то есть воды довольно чистые, там нет высоких концентраций органических соединений. Конечно, они несут с площади водосбора все то, что там накоплено, но тем не менее.

Насколько я знаю, никаких работ по восстановлению экологического состояния Саймы наши административные власти не проводили. Они не имеют права этим заниматься, поскольку Сайма, как и любой водный объект, согласно Водному кодексу Российской Федерации, находится в федеральной собственности. Эти работы могут быть инициированы только на федеральном уровне.

Поэтому какие у меня предположения? Во-первых, возможно, не было каких-то серьезных источников загрязнения. В прошлые годы там фиксировались и разливы нефти, возможно, от малых моторных судов, и другие неорганизованные источники загрязнения. Вероятнее всего, в этом году этого не было.

Во-вторых, помогла высокая вода.

И третий момент: вообще любой водоем имеет способность к самоочищению. Там постоянно происходят физико-химические процессы, биохимическое и микробиологическое окисление, сорбционные процессы. Так как лето было теплым, эти процессы начались рано и происходили интенсивно.

Вот такие, на мой взгляд, могут быть объяснения.

‒ Этим летом мы заметили на этом участке гораздо больше уток, чем раньше. Может ли увеличение их числа быть связано с состоянием Саймы?

– Был какой-то комментарий от сотрудников университета по этому поводу. Бывают такие ситуации, когда утки остаются зимовать. Они в этом году там зимовали, а за счет размножения их стало больше.

Плюс теплое лето. Долгий теплый период – до сих пор замечательная погода стоит – способствовал различным процессам, которые благоприятно сказались. Но как будет в следующем году, мы предугадать не можем.

– Еще на Сайме нам удалось увидеть ондатру. Обычны ли эти животные для городского водоема и что их присутствие может говорить о его состоянии?

– Они там обитают, это их традиционное место обитания, они всегда там были. Не могу сказать про численность, но со своего детства помню, что они там были.

Это их естественное место обитания, они встроены в трофическую структуру этого водного биоценоза. Никакой угрозы они не создают.

– Можно ли вообще судить о состоянии водоема по внешнему виду? Или прозрачная вода еще не означает, что она чистая?

– Безусловно, нельзя. Должен быть целый комплекс исследований: физико-химических показателей, показателей химического состава, микробиологических и, по-хорошему, гидробиологических показателей – структуры сообщества гидробионтов.

Но внешний вид – это тоже один из этапов рекогносцировочного обследования водного объекта. Когда, допустим, осуществляется мониторинг, перед тем как отбирать пробы, специалист визуально смотрит: нет ли мертвой рыбы, какой-то пены, необычного цвета воды и так далее. В принципе, есть признаки, которые могут стать первым тревожным звоночком.

Тем не менее окончательный вывод в любом случае можно делать только после комплекса исследований.