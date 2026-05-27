Режиссер сургутского «Летучего театра» о смелых экспериментах и самой высшей похвале для артиста

Проект АНО «Лаборатория успеха» Креативные индустрии Югры продолжается. И сегодня расскажет о том, как театр способен выжить без собственного помещения, откуда приходят идеи для постановок и как театральное искусство может менять людей – директор, актер, режиссер и преподаватель театральных направлений высшей категории, руководитель «Летучего театра» в Сургуте Сергей Гиренко.

Миссия, которая определяет все

«Летучий театр» – это маленький частный театр в Сургуте. У него нет своего дома: спектакли проходят на разных площадках города, чаще всего в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история. Югра». «Ребята нас приютили, дают площадку, возможность репетировать. Мы благодарны им от всего сердца», – говорит Гиренко.

Театр называют семейным – в нем, в качестве актеров, режиссеров и композиторов, занято несколько семей. Главное, что отличает «Летучий театр» от других – это миссия. Она появилась не так давно, но теперь определяет все, что делает команда.

«Наша миссия – «Делать свет ярче». Мы своим спектаклем должны сделать свет ярче внутри человека, вокруг себя. Чтобы после нашего спектакля жизнь у зрителя разделилась на до и после. Чтобы он пришел, прозрел, погрузился в себя, познакомился с самим собой», – объясняет руководитель театра.

Как рождаются спектакли: история, которую должны услышать

Спектакль «Ирена» – о польской девушке Ирене Сендлер, спасшей детей из варшавского гетто, родился из настойчивого внутреннего чувства: «это важная история, которую нужно всем рассказать».

Все началось с того, что жена Сергея Виорика искала сюжеты о сильных женщинах для спектакля «Дочери Евы». Случайно наткнулась на Ирену Сэндлер, прочитала, но история не отпускала, захотелось узнать больше. В течение года Виорика собирала информацию: «купила книгу, потом еще одну, нашла комиксы». В конце концов, было принято решение ставить спектакль в формате театра кукол, с камерной, но глубокой историей.

«Если это у нас откликается, мы чувствуем, что это действительно интересно, значит, про это нужно делать. Если нет – значит, не надо, либо не сейчас», – формулирует Сергей Гиренко главный принцип отбора материала.

Кредит на спектакль и материальная помощь от зрителей

Спектакль «Ирена» обошелся театру в полмиллиона рублей, которые были взяты в кредит. «Я хотел взять кредит себе на новую машину, а купил машину в театр. Только она не ездит», – шутит Гиренко.

Увидев, как тяжело театру, подписчики социальных сетей не остались в стороне. «Мы попросили у всех – пожалуйста, скиньтесь по сто рублей. За сутки собрали 20 тысяч рублей. Для нас это баснословная сумма».

Театр – некоммерческая организация, и Сергей честно признается: «Наше НКО – это как черная дыра, которая постоянно что-то просит. Мы постоянно находимся в таком состоянии: где бы что-нибудь найти, чтобы туда положить».

Артисты получают символическую сумму за свой труд: «хотя бы тысячу рублей заплатить, потому что по-другому нельзя». Все держится на энтузиазме, на идее, на вере в свое дело.

Театр без стен: почему «Летучий театр» не загоняет себя в рамки

«Летучий театр» начал работу в 2012 году и за годы существования накопил большое количество декораций и реквизита. Были разные варианты хранения, однако ни один из них не смог стать финальным: «Половина сгнила от сырости на даче, в гараже это все хранили долго, но тоже не смогли, потому что сырость. В Кедровом, там с помещением нам не очень повезло, потому что там обвалилась стена, и пошел грибок, в общем, все было против».

Команда театра смогла справиться с потерями и найти подходящее помещение. Благодаря этому опыту они пришли к выводу: «Нам как таковое здание театра не нужно. Мы хотим позиционировать себя именно как летучий театр. Куда прилетели – там и театр. Неважно, где это будет: крыша дома, гаражи. Мы приезжаем, делаем постановку и уезжаем».

В этом для команды есть глубинный смысл. «Наша задача – как можно больше заразить людей нашей миссией, сделать как можно больше воинов света».

Эксперименты, от которых захватывает дух

«Летучий театр» изначально был экспериментальным. И эксперименты были по-настоящему смелыми.

Спектакли проходили на стройке, в лесу, в подвалах. Был спектакль на заводе по производству малоэтажных домов. «Завод остановили, построили нам из блоков сцену, локации, в этих локациях мы делали иммерсивную постановку, люди ходили, перемещались какое-то время, потом мы все вместе с ними, на сцене, поджигали эти блоки, пытались их взрывать. – вспоминает Сергей Гиренко, – Техника безопасности была на уровне, мы все проверили, но, когда все горит, становится страшно».

Один спектакль шел на объездной дороге: в конце актер должен был уплыть на лодке по реке, но течение его снесло, и он едва добрался до берега. «Но ушел красиво», – улыбается руководитель театра.

К сожалению, из-за разных обстоятельств этот экспериментальный дух был частично утрачен. Но команда нацелена его вернуть: «В следующем сезоне мы будем сильно экспериментировать и будоражить воображение зрителей».

Коммерческие проекты

Нехватка денежных средств – главная проблема независимых творческих объединений. Гиренко признается: «Мы сначала думаем, как сделать чудо, как сделать свет ярче. Мы всегда проигрываем в деньгах, потому что делаем хорошую вещь. По-другому не умеем».

Один из проектов театра «Школа самосознания», направленный на познание себя через театральное искусство, начинался как коммерческий, однако вскоре Сергей Гиренко понял: «не деньги здесь важны, а важно то, как люди меняются. Даже если нет у человека сейчас этих денег, мы не можем его бросить».

Однако недавний опыт показал, что «чудо» и заработок могут существовать вместе. «Летучий театр» участвовал в организации корпоративного мероприятия для сети магазинов мужской одежды «Men's Look». У бренда есть традиция: раз в год представители сети со всей страны собираются в одном городе, и каждый должен показать свой регион и удивить коллег.

Задача стояла непростая: как впечатлить финансово обеспеченную аудиторию, которая много где была и многое видела? Команда театра решила сделать упор на людях Югры «замечательных, прекрасных, открытых», и не прогадали. «Мы каждым номером выворачивали людям душу в хорошем смысле. Когда разъезжались, все плакали. – вспоминает Сергей Гиренко, – Мы дали людям что-то светлое, отзывы потом были замечательные, что все до сих пор помнят, у всех это отпечаталось в памяти как один из ярких моментов жизни, и для нас это – самая высшая похвала».

Чего не хватает креативным индустриям

На вопрос о том, что можно улучшить в округе, руководитель сургутского «Летучего театра» отвечает прямо: «Нам не хватает диалога с руководством. С комитетом культуры, с департаментом, со структурными подразделениями».

Чтобы дойти до нужного чиновника, нужно пройти огромное количество дверей. «Иногда ты уже устал стучаться и думаешь: ладно, я пошел. Зачем это количество дверей, если можно просто позвонить и поговорить? Очень хорошо, чтобы был хотя бы один человек, который нас может услышать».

Еще одна боль – отсутствие сообщества театров. «Все существуют обособленно, а нам нужно вместе делать так, чтобы о нашем округе говорили: в каждом городе можно посмотреть что-то интересное. Хорошо иметь сплоченное сообщество. Условно: мне нужен художник по свету – у нас есть хороший специалист, он к вам приедет. У нас замечательный регион, это возможно».

Планы: эксперименты, премьеры и проекты, независимые от финансирования

Новый сезон «Летучий театр» начнет с маленьких экспериментов, за которыми Сергей советует следить в социальных сетях. А затем – большой амбициозный проект.

«Независимо от финансирования, мы его будем реализовывать. Как бы то ни было».

Будут и коллаборации с другими театрами, и новые премьеры. «Сентябрь, октябрь, ноябрь – будет много всего очень интересного».

«Летучий театр» – главное энтузиазм

То, ради чего существует театр – это не деньги, а свет, который зажигается внутри зрителя. «У нас нет баснословных гонораров. Единственный раз, когда мы получили хорошее финансирование – это грант Президентского фонда культурных инициатив. Там все было расписано, оплачено. А все остальное – за идею».

Когда зрители после спектакля не могут сдержать эмоций, когда признаются, что эти воспоминания останутся с ними навсегда, – вот тогда Сергей понимает: они все делают правильно.

АНО «Лаборатория успеха» благодарит Сергея Гиренко за откровенный разговор, теплую атмосферу и вклад в развитие креативных индустрий Югры.

