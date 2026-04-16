Сургутская певица с опытом федерального масштаба − о том, как начинающему музыканту найти свой путь

Цикл интервью АНО «Лаборатория успеха» с представителями креативных индустрий Югры продолжается. Алёна Поль – участница шоу «Голос» на Первом канале, проекта «Успех» на СТС, джазовых фестивалей в Санкт-Петербурге, Тюмени и Екатеринбурге, а также создатель студии «Пой с Поль» рассказала, почему остается в Югре, как изменился Сургут за последние годы и может ли сегодня начинающий музыкант заявить о себе без продюсера и дорогой студии.
«Это мой дом»: почему сонграйтер остается в Югре
Алёна Поль родилась и выросла в Сургуте. Здесь живет ее семья, здесь ее ученики, друзья и единомышленники. Вопрос о переезде в столицу для нее стоит не так, как для многих творческих людей.
«Это ощущение опоры, ощущение того, что ты на своем месте, со своими людьми. Это самое важное. Город и округ – это, прежде всего, атмосфера и люди, которые становятся твоими, даже если это не родственники», – делится Алёна.
По ее словам, Югра богата творческими людьми, которые горят своим делом. «Всегда найдутся люди, которые поддержат любую твою идею. Ты можешь творить чудеса», – уверена певица.
Сургут сегодня: узнавая себя
На вопрос, изменился ли город за последние годы, Алёна отвечает утвердительно, но с теплотой: «Он поменялся, но у меня ощущение, что он как будто бы узнает себя, узнает какие-то свои новые грани. Обрастает новыми состояниями, новыми культурными площадками, местами, где можно чему-то научиться и вдохновиться».
Она отмечает тенденцию, которую сама наблюдает в профессиональной среде: люди уезжают в большие города, набираются опыта, вдохновения и возвращаются домой. «Я много где бываю: с концертами, фестивалями, просто в поездках. Это часть стиля жизни: напитаться и потом приехать домой, чтобы раздаривать».
Особенно Алёну радует молодежь: «Я вижу, какая невероятно крутая, горящая, ищущая молодежь. Они во многом формируют состояние культурного прорыва». Ее 15-летний сын Арсений играет на бас-гитаре и выступает на отчетных концертах студии, и это для нее лучший пример того, как творчество становится семейной историей.
Где искать поддержку: гранты, проекты и конкурс «Иди за мной»
Алёна подтверждает: округ поддерживает творческих людей. Одним из самых ярких проектов последних лет она называет «Иди за мной» – окружной конкурс, в котором Алёна выступала наставником вместе с этно-певицей Верой Кондратьевой. Кастинги проходили в нескольких городах Югры, участники собирали команды, разучивали песни, работали с репертуаром. «Очень крутой, важный и значимый проект», – вспоминает она.
Победителем в ее команде стал Ростислав. «Он поверил в свои силы и сейчас продолжает творческий путь в Москве. Этот проект стал для него стартом», – с гордостью говорит Алёна.
Кроме того, она регулярно участвует в конкурсах в качестве члена жюри, проводит мастер-классы, выступает с оркестрами и местными коллективами, например с «Сургут Экспресс-Бэндом». «Это большая поддержка и радость», – резюмирует певица.
Совет начинающим: гореть, делать и не бояться
Что делать молодому музыканту, который только начинает путь? Алёна уверена: сегодня возможностей больше, чем когда-либо.
«Раньше, в начале двухтысячных, это была более недоступная ниша. Сейчас нужно просто желание. Очень много доступных инструментов, чтобы транслировать своё творчество», – объясняет она.
Пошаговый рецепт от Алёны выглядит так:
- Гореть. Иметь желание, ресурс и силы.
- Иметь что сказать. Нужен материал: текст, музыка, хотя бы наброски.
- Учиться. Прокачивать навыки. Сама Алёна недавно окончила онлайн-школу Антона Маскелиаде по созданию аранжировок.
- Найти поддержку. Человека или группу людей, которые помогут.
- Делиться своим творчеством. Использовать все платформы, снимать видео, делать фотосессии.
«Сейчас не нужно обязательно иметь продюсера за плечами. Это как самиздат в литературе. Ты просто выпускаешь музыку. И нужно много выпускать, говорить», – подчеркивает она.
Как рождается песня
Процесс создания песни, по словам Алёны, сегодня стал доступнее, чем когда-либо. «Раньше считалось: обязательно нужна студия, звукорежиссер, продюсер. Сейчас это кануло в лету».
Она приводит пример Билли Айлиш, которая записала первый альбом в шкафу. «Айфон – это вообще невероятная штука. Можно записать вокальную дорожку на диктофон, обработать, и никто не отличит, записано на крутой микрофон или на телефон».
При этом профессиональные студии никуда не делись, и Алёна продолжает работать с ними. Но главное изменилось: артист сам решает, какой звук ему нужен.
Сейчас Алёна осваивает программы сама и готовит выпуск двойного релиза. «У композиций одни слова, одни эмоции, но два разных вектора звучания. Первый – более психологический, драматургический, театральный. Второй – легкая поп-версия». Это ее первый опыт, когда она сама сделала аранжировку, выступила продюсером и аранжировщиком.
Чего не хватает: площадки, фестивали и обмен опытом
Несмотря на все плюсы, Алёна видит и точки роста. Главная боль – дефицит музыкальных площадок. «Очень мало мест, где можно показать себя. Есть андерграундные площадки, есть филармония и «Нефтяник» – это мощь. А что-то среднее? Пересчитать по пальцам».
Она с теплом отзывается о галерее «Порт», парке «Сайма», галерее «Стерх», проекте «60-я параллель». Но хочется большего: «Площадок много не бывает. Было бы здорово, если бы появлялись новые, для перформансов, музыкальных коллабораций, театральных постановок».
Вторая тема – доступность обучения. Не у всех начинающих артистов есть деньги, чтобы съездить в Москву или Питер на мастер-класс. «А что, если бы мы чаще привозили крутых людей к нам? С мастер-классами, с вдохновением. Это вопрос материальных вложений, но это очень классная задача», – размышляет Алёна.
И третье – грантовая поддержка. Многие программы ориентированы на молодежь до 35 лет. «А если тебе 40, 50? Жизнь не заканчивается. Самый осознанный возраст, когда ты примерно понимаешь, что происходит, и при этом готов узнавать новое», – с улыбкой говорит певица.
Коллаборации, которые выстрелили: от джазового трио до «Пиноккио»
Алёна вспоминает три самые яркие коллаборации в своей жизни.
Первая – джазовый коллектив «Ask Trio» из Екатеринбурга. Вместе они записали три джазовых альбома, объездили с концертами всю Россию. «Невероятный опыт, потрясающие музыканты очень крутого уровня».
Вторая – спектакль «В темноте» с режиссером Александром Фокеевым. Зрители сидят в повязках и слушают историю слепой девочки-пианистки. Алёна написала музыку, выступила как актриса, певица и музыкант. «Это мощнейшая для меня коллаборация, где я выразила себя во всех ипостасях».
Третья – мюзикл «Пиноккио» с режиссером Викторией Печерниковой из Москвы. Алёна работала как коуч по вокалу с актерами и сама участвовала в спектакле. «Всего за месяц! Я прокачала свои скиллы как педагог, коуч, вокалист. И в итоге «Пиноккио» вошёл в лонг-лист «Золотой маски» и получил специальный диплом».
Отдельно она вспоминает участие в команде Димы Билана на шоу «Голос»: «Сколько он нам давал, как верил в нас. Большой артист, и при этом глубочайший человек».
Планы: новая студия, ретрит и джазовый фестиваль
У Алёны большие планы. Ближайший – двойной релиз песен. Затем поездка в Северную Осетию: «Мне нужна внутренняя сила, грядут интересные перемены».
Главное событие – открытие новой студии «Пой с Поль» в мае. «Я нашла место, которое мне по душе больше. Со своим входом, другое пространство. Страшно менять, делать ремонт, переезжать. Но сколько в этом кайфа!»
В новой студии Алёна планирует создавать поддерживающее пространство для всех, кто хочет звучать. «Не с точки зрения «успешного успеха», а как терапия. Как способ узнать себя, снять блоки, перестать бояться проявлять себя. У меня занимаются люди за 30, за 40, за 50. И дети – даже до года. Это невероятная история».
«Человеку нужен человек»
Подводя итог разговора, Алёна Поль говорит просто и очень точно: «Человеку нужен человек. Для всего остального найдется время. Важно быть рядышком друг с другом и идти туда, куда зовет сердце».
АНО «Лаборатория успеха» благодарит Алёну Поль за откровенный разговор, тёплую атмосферу и вклад в развитие креативных индустрий Югры.
Также читайте: