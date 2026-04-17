Билайн запустил 4G в четырех поселках Крайнего Севера

Erid: 2VSb5wtHP7Y
Сотовый оператор продолжает развивать инфраструктуру в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, увеличивая зону покрытия сетью LTE*. Недавно компания запустила телеком-оборудование сразу в четырех поселках Крайнего Севера, обеспечив их жителей связью четвертого поколения.
Речь идет о следующих населенных пунктах регионов:
- ХМАО – поселки городского типа Агириш и Коммунистический в Советском районе, а также поселок Унъюнган в Октябрьском районе;
- ЯНАО – поселок Тазовский в Тазовском районе.
Установленные базовые станции сегодня дают возможность тысячам сельчан пользоваться преимуществами скоростного мобильного интернета на базе сети Билайна. Вместе с 4G** от оператора они общаются с родными и друзьями в социальных сетях и мессенджерах, отправляют аудио- и видеосообщения за несколько секунд, проходят образовательные курсы и работают удаленно и многое другое.
Кроме того, как отмечают в компании, новое оборудование позволило увеличить доступность технологии VoLTE***, запущенной Билайном осенью 2023 года. Теперь жители этих населенных пунктов могут говорить по голосовой связи с улучшенным звуком, а также оставаться онлайн даже во время звонка.
«Развитие сети в малых населенных пунктах – по-прежнему, один из ключевых ориентиров для нашей команды. Компания понимает, насколько сегодня мобильный интернет стал необходимым условием для комфортной жизни – он не просто помогает оставаться на связи с близкими, но и дает много возможностей для развития и развлечения. Поэтому мы стараемся обеспечивать качественным 4G даже самые отдаленные села и деревни, что для таких территорий, как ХМАО и ЯНАО с их достаточно суровым климатом, особенно важно», – комментирует директор Сургутского отделения Билайна Елена Рыбалко.
*LTE – Long-TermEvolution – долговременное развитие (англ.);
**4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи;
***VoLTE – Voice over LTE – голосчерез LTE (англ.). Перечень устройств, поддерживающих услугу, можно посмотреть на сайте beeline.ru.
Erid: 2VSb5wtHP7Y
