Жители Сургута могут приобрести квартиру в первом доме ЖК «Набережный», построенном по скандинавской технологии

Erid:2SDnjeQZDbN

Новый год ‒ это не только праздник. Это время перемен, когда особенно хочется начинать жизнь с чистого листа ‒ в своем доме, испытывая приятные хлопоты: выбирать обои, расставлять мебель и впервые зажигать свет в окнах своей квартиры.

В Сургуте такой новый старт уже возможен ‒ первый дом жилого комплекса «Набережный» введен в эксплуатацию.

ЖК «Набережный» ‒ это начало масштабного жилого проекта. Здесь формируется новый микрорайон из восьми современных домов, возводимых по единой архитектурной и инженерной концепции. Первый дом уже готов принять жителей – именно с него начинается жизнь нового городского пространства.

Дом, продуманный до деталей

Все квартиры сдаются в качественной предчистовой отделке: выровненные стены и цементно-песчаная стяжка пола позволяют будущим владельцам самостоятельно выбрать стиль и формат интерьера.

В квартирах установлены надежные сейф-двери, современные окна с шестикамерным профилем и двухкамерными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием, а также теплые лоджии со светоотражающим остеклением.

В каждой квартире предусмотрен вывод под домофон – застройщик заранее позаботился о базовом уровне комфорта и безопасности.

Скандинавская технология и надежные материалы

Дом построен с применением трехслойных стеновых панелей собственного производства, выполненных по финской (скандинавской) технологии. Такая конструкция рассчитана на долговечность, устойчивость к климатическим условиям и хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Фасады дома оформлены в контрастных цветах с архитектурной подсветкой, а для отделки используется немецкая краска Caparol, рассчитанная на длительную эксплуатацию без потери внешнего вида.

Комфорт, который чувствуется каждый день

В комплексе предусмотрена собственная котельная – это стабильное отопление и возможность гибко регулировать температурный режим. Также застройщик предусмотрел «умные» счетчики, которые автоматически передают показания в ресурсоснабжающие организации, значительно упрощая контроль коммунальных услуг.

Для безопасности жителей в комплексе предусмотрено видеонаблюдение в зонах подъездов, входных групп, детских площадок и паркинга. Под домом оборудован паркинг, а лифт спускается прямо на его уровень.

Приятное пространство для жизни

Во дворе жилого комплекса обустроены детские и спортивные площадки для разных возрастов с безопасным покрытием. Отдельно предусмотрена площадка для выгула и тренировки домашних животных, а в каждом подъезде установлена мойка для лап собак.

Жилой комплекс не спроста носит название «Набережный», ведь особая гордость проекта ‒ это собственная благоустроенная набережная. Место для прогулок, пробежек, встреч и спокойного отдыха у воды станет частью жизни будущих жителей микрорайона.

Первый дом готов – время начинать

Первый дом уже введен в эксплуатацию. Новый район начинает жить, а Новый год становится хорошим поводом встретить его в новой квартире – с новыми планами и ощущением, что важный шаг уже сделан.

Жилой комплекс «Набережный» ждет своих первых жителей. Подробную информацию о проекте и доступных квартирах можно получить на сайте застройщика или в офисе продаж по номеру +7 (3462) 20-60-10.

Застройщик: ООО СЗ «ЖК Набережный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Erid:2SDnjeQZDbN

Реклама. ИНН 8602308647

ООО СЗ «ЖК Набережный»