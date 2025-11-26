15 участников, десятки жилых комплексов, специальные условия и розыгрыш подарков

Erid:2SDnjcoDmAo
6 декабря 2025 года в ТРЦ «Сургут Сити Молл» (Югорский тракт, 38) пройдет выставка недвижимости «Город × Загород Экспо» — событие, объединяющее на одной площадке городские новостройки, загородные поселки, таунхаусы, урбан-виллы, дома и инфраструктурные решения.
По словам организаторов, выставка недвижимости остается самым понятным и удобным форматом для покупателей — позволяет увидеть рынок целиком, сравнить проекты, поговорить с представителями застройщиков и получить персональные условия, которые действуют только в день экспо.
В этом году на выставке будут представлены 15 крупных застройщиков и девелоперов, десятки жилых комплексов, а также специальные условия, действующие только в день выставки. Гостей ждут консультации экспертов, персональные акции и розыгрыш ценных подарков от участников и партнеров.
Участники выставки
● Девелопер «ЭНКО»
● ПСК Дом Девелопмент
● Строительная экосистема «Звезда»
● ТОЛК
● Девелопер «География»
● Эко-девелопер «Партнёр»
● Группа компаний «Навигатор.Девелопмент»
● Федеральный застройщик «Талан»
● Группа компаний «СтоунСтрой»
● ARSIB Development
● Девелопер {ХаризМЫ}
● Группа компаний «ТИС»
● Реал-моД (модульное и каркасное домостроение)
● Коттеджный посёлок «Победа» (Сургут)
● ВЗКГ (Винзилинский завод керамзитового гравия)
● Банный комплекс «Городские парильни» (Сургут).
Презентации и выступления
В программе мероприятия — выступления экспертов по отделке, дизайну интерьеров и современным материалам. Специалисты расскажут, как выбирать отделку под бюджет, какие решения будут востребованы в 2026 году и как оптимально проектировать пространство квартиры или дома. В Лектории выступят представители ВЗКГ и расскажут об инновационных строительных материалах, а также посетители смогут больше узнать о модульном и каркасном домостроении.
На выставке пройдут презентации проектов:
— ЖК «Зелёные аллеи» (Тюмень)
— Коттеджный поселок «Победа» (Сургут)
— Клубный дом «Секреты» — дом бизнес-класса с собственным 25-метровым бассейном в новом центре Тюмени
— и других жилых комплексов участников выставки.
Специальные условия
Застройщики подготовили скидки, субсидированные ставки, подарки и выгодные предложения. Среди них — скидки до 1 млн рублей, семейная ипотека от 3,5%, паркинги и кладовые в подарок, дополнительные бонусы для жителей ХМАО.
На выставке также проведут розыгрыш подарков, включая двухметровую новогоднюю ёлку, которую победитель сможет поставить уже в этом году в своей новой квартире или доме.
Для риэлторских сообществ выставка представляет особый интерес. Специалисты смогут:
— получить актуальную информацию о
проектах и ценах;
— уточнить условия сотрудничества напрямую у представителей компаний-застройщиков;
— познакомиться с новыми девелоперами, работающими на южных направлениях;
— оценить спрос посетителей выставки и настроить собственные предложения под реальные запросы аудитории ХМАО.
Дата, время, регистрация
6 декабря 2025 года, 10:00–18:00
ТРЦ «Сургут Сити Молл», ул. Югорский тракт, 38 (главная сцена у катка)
Регистрация посетителей, расписание выставки и каталог участников: https://www.zagorod.site/surgut86
