МТС зафиксировала рост кибератак на Урале

МТС с помощью аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак в регионах Урала за третий квартал 2025 года. По данным экспертов, хакеры сместили фокус внимания с промышленности на государственные организации и органы исполнительной власти.

С июля по сентябрь компания выявила и заблокировала почти 50,5 тысяч кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. На региональные организации пришлось 22% всех DDoS-атак. Таким образом, их доля несколько снизилась – на 4 п.п. по сравнению с третьим кварталом 2024 года. На организации Урала за это же время было направлено 13% от общего объема инцидентов в регионах.

Ключевыми мишенями хакеров, атаковавших Уральский федеральный округ, были сайты организаций, расположенных в Екатеринбурге. На них пришлось 8 из 10 атак, зафиксированных в регионе. Также в тройке лидеров по количеству направленных против них атак Ноябрьск (9%) и Курган (7%). Фокус внимания киберпреступников сместился с промышленных предприятий на организации государственного сектора. Так, по данным МТС, самая мощная DDoS-атака в Уральском федеральном округе была направлена именно на государственную организацию и достигала 83 Гбит/с. Самая продолжительная атака длилась 13,5 часов.

Справка:

RED Security Anti-DDoS – сервис, обеспечивающий мониторинг и защиту информационных ресурсов компаний от высокопроизводительных распределенных атак типа «отказ в обслуживании» с применением специализированного оборудования очистки интернет-трафика. Сервис защиты от DDoS-атак оказывается в непрерывном режиме 24/7/365 выделенной круглосуточной дежурной сменой. Среди клиентов RED Security Anti-DDoS ‒ компании из сфер ИТ и телеком, промышленности, финансов, транспорта, госсектора и других секторов экономики по всей России.