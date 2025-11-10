16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,2257   EUR  93,8365  

Новости

Больше новостей
Вы принимаете БАДы?
Комментировать
0
Поэтапное, а не сразу, введение НДС и изменение порога по его уплате для малого бизнеса - это:
Комментировать
0
Плющенко поступил с сыном правильно?
Комментировать
0
Штрафовать работников ГАИ на такую же сумму, на которую они выписали незаконный штраф, это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Хакеры на Урале сместили фокус внимания с промышленности на госструктуры

МТС зафиксировала рост кибератак на Урале

​Хакеры на Урале сместили фокус внимания с промышленности на госструктуры
Фото: МТС

МТС с помощью аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак в регионах Урала за третий квартал 2025 года. По данным экспертов, хакеры сместили фокус внимания с промышленности на государственные организации и органы исполнительной власти.

С июля по сентябрь компания выявила и заблокировала почти 50,5 тысяч кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. На региональные организации пришлось 22% всех DDoS-атак. Таким образом, их доля несколько снизилась – на 4 п.п. по сравнению с третьим кварталом 2024 года. На организации Урала за это же время было направлено 13% от общего объема инцидентов в регионах.

Ключевыми мишенями хакеров, атаковавших Уральский федеральный округ, были сайты организаций, расположенных в Екатеринбурге. На них пришлось 8 из 10 атак, зафиксированных в регионе. Также в тройке лидеров по количеству направленных против них атак Ноябрьск (9%) и Курган (7%). Фокус внимания киберпреступников сместился с промышленных предприятий на организации государственного сектора. Так, по данным МТС, самая мощная DDoS-атака в Уральском федеральном округе была направлена именно на государственную организацию и достигала 83 Гбит/с. Самая продолжительная атака длилась 13,5 часов.

Справка:

RED Security Anti-DDoS – сервис, обеспечивающий мониторинг и защиту информационных ресурсов компаний от высокопроизводительных распределенных атак типа «отказ в обслуживании» с применением специализированного оборудования очистки интернет-трафика. Сервис защиты от DDoS-атак оказывается в непрерывном режиме 24/7/365 выделенной круглосуточной дежурной сменой. Среди клиентов RED Security Anti-DDoS ‒ компании из сфер ИТ и телеком, промышленности, финансов, транспорта, госсектора и других секторов экономики по всей России.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:42, просмотров: 101, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	NULL

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje3hhbu реклама на siapress.ru
Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Фавелы» всегда будут гореть. Чтобы люди не гибли, нужно дать им возможность строить нормальные дома 995
  2. В Сургуте спасли жизнь многодетной маме и ее новорожденной дочери 673
  3. ​Подростку из Сургута заменили клапан сердца без большой операции 294
  4. ​В этом году поезд Деда Мороза не заедет в Югру 280
  5. Подобное взаимодействие способствует увеличению уровня доверия населения к органам внутренних дел 259
  6. ​В Сургуте завершается строительство детской площадки в парке 20А микрорайона 257
  7. Маткапитал помогает учиться: более 4 тысяч семей в Югре оплатили образование 233
  8. В Сургуте запустили пересадочный тариф на общественном транспорте 192
  9. Этот день ‒ дань уважения мужеству, самоотверженности и высокому профессионализму людей, которые посвятили себя и свою жизнь службе закону 157
  10. Представители коренных народов севера в Югре получат увеличенную субсидию на покупку жилья 154
  1. Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС 2167
  2. ​Печи, проводка, неосторожность: пожары продолжают забирать жизни югорчан 2078
  3. ​Кто эти люди? Югорчане ответили, знают ли своих депутатов Госдумы: итоги опроса СИА-ПРЕСС 2076
  4. ​«Мы остаемся в тупике»: в Сургуте станция скорой помощи ставит забор, который перекроет доступ к ветеринарным учреждениям на улице Профсоюзов 2007
  5. ​На улице Лермонтова в Сургуте горела девятиэтажка – один человек пострадал 2007
  6. ​В Сургуте проведут рейды в школах после нападения подростков 1995
  7. В Югре не будут давать пособия на детей семьям, которые получают много «серых» поступлений на карту 1965
  8. ​В аэропорту Сургута изменился график бесплатной стоянки 1950
  9. ​Почему хлеб по всей стране стоил 20 копеек и как можно починить раскаленную печь изнутри при 200°C. Директор «Сургутского хлебозавода» отметил 70-летие 1933
  10. ​В СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом полностью сгорел дом. Погибли семь человек, четверо из них ‒ дети 1890
  1. ​В ожидании рампы 5973
  2. Недвижимость под 17%: где искать выгоду // ONLINE 4995
  3. Диана Филатова: «Сон, питание и движение – основа ментального здоровья в осенний период» 4492
  4. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 4430
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША 4301
  6. ​Читатель СИА-ПРЕСС снял на видео новый мост через Обь в Сургуте – вскоре он откроется официально 4292
  7. ​Мост поколений: от стройотрядов 60-х до «Звезды Оби» 4202
  8. ​Бензин дороже доллара: сургутяне массово жалуются на резкий рост цен 4175
  9. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 4061
  10. Второй мост через Обь в районе Сургута «Звезда Оби» был открыт с участием президента 4030

последние комментарии читаемые комментируемые

