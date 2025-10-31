Билайн признали самым безопасным по совокупности параметров

Работа ведется сразу в множестве направлений, мы рады видеть ее результаты. Планируем и далее разрабатывать передовые технологии защиты и внедрять инновации, чтобы оставаться самым безопасным оператором».

Далее мы анализируем практику и действуем исходя из нее: добавляем точечные решения, рассчитанные на противодействие конкретным мошенническим схемам, помогаем клиентам быстро и осознанно реагировать на мошеннические действия, занимаемся просвещением.

«Безопасность клиента — наш главный приоритет. Поэтому мы уже на уровне оператора выстраиваем прочную защиту, которая работает непрерывно и по умолчанию — то есть пользователю не нужно ничего активировать, специально настраивать или доплачивать.

Это не первая победа оператора: по результатам аналогичного исследования в прошлом году Билайн также был признан самым безопасным.

В рамках исследования «Информационная безопасность абонентов сотовой связи» оценивались устройство и функциональность антифрод-систем крупнейших операторов, механизмы защиты абонентов от нежелательных звонков и спама по телефону и в мессенджерах, качество поддержки, а также взаимодействие с ИС «Антифрод» и банковским сообществом и прочие меры борьбы с мошенничеством, которые принимают операторы.

Билайн подтвердил статус самого безопасного оператора — показало исследование , которое аналитики ComNewsResearch провели среди операторов «большой четверки». Одним из его этапов стал стресс-тест, при котором Билайн заблокировал 99% спам-звонков, опередив ближайшего конкурента на 23 п. п.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры? 83.3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.1%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 16.4%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 0%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 29%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 5.9%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 14.7%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.5%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.8%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.8%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 7.2%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.9%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.4%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 9.6%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 38.6%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 8.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 4.5%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.9%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 11.5%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 5.7%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 6.7%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 8.7%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1%

Да, не вижу в этом проблемы

Да, это для меня проблема

