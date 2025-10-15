ГК «Сибпромстрой» строит дома, где рождаются новые идеи – в одном из них открылась школа цифровых видов спорта

Erid: 2SDnjepjYgw

Группа компаний «Сибпромстрой» активно развивает концепцию комплексной застройки: при строительстве жилых домов на первых этажах размещаются в том числе и коммерческие помещения. Здесь могут работать магазины, кафе, пункты выдачи заказов, небольшие офисы и даже социальные объекты.

Одним из ярких примеров такого подхода стало открытие первой в России школы цифровых видов спорта в поселке Белый Яр Сургутского района. Проект полностью реализован за счет местного бюджета, а помещение для школы было выкуплено в жилом доме, построенном группой компаний «Сибпромстрой».

Школа включает цифровое и спортивное отделения: одни ученики тренируются на компьютерах и приставках, другие – в спортивных залах. Одновременно здесь смогут заниматься до 80 человек.

«Цифровые виды спорта в Сургутском районе развиваются с 2017 года. Районные спортсмены уже участвовали в международных соревнованиях и даже представляли регион на «Играх будущего». Теперь у нас появилась возможность развивать эти направления системно – на базе собственной школы», – отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Уже в ноябре в Белом Яре пройдет крупный фестиваль цифрового спорта, а также откроется федеральная экспериментальная площадка в сотрудничестве с Всероссийской Федерацией спортивного программирования.

Директор центра, президент федерации фиджитал-спорта Югры Артем Щепотьев, рассказал, что проект задумывался не только как спортивный, но и как исследовательский: «Мы планируем изучать влияние цифровой среды на молодежь, развивать методики гармоничного взаимодействия детей с технологиями. Уже закуплены первые портативные электроэнцефалографы, а на следующий год в бюджете заложено пять миллионов рублей на новое исследовательское оборудование».

Размещение школы цифровых видов спорта в доме, построенном ГК «Сибпромстрой», стало примером современного комплексного подхода к застройке – когда жилье и полезные для жителей пространства появляются в одном месте. Такой формат помогает создавать полноценные городские кварталы: прямо в доме есть магазины, образовательные центры, спортивные и культурные площадки.

«Современная застройка – это ведь не только квартиры. Очень важно, что в новых домах есть помещения, где может разместиться бизнес, социальные и образовательные учреждения. Пример тому – школа цифровых видов спорта в Белом Яре. Муниципалитет выкупил помещение в нашем доме и адаптировал его под проект, который сегодня по праву называют уникальным», – отметили представители ГК «Сибпромстрой».

В последнее время «Сибпромстрой» активно возводит объекты образования, в том числе и дошкольные. Так, в ближайшее время в ЖК «Марьина гора» в Сургуте ожидается ввод новой школы, а до конца года – завершение строительства школы в ЖК «Георгиевский». На финальной стадии также находится и детский сад в этом микрорайоне, который станет частью единого благоустроенного жилого пространства.

