ГК «Сибпромстрой» вместе с жителями ЖК «Георгиевский» высадила за выходные более ста деревьев

В минувшие выходные, 11 и 12 октября, в жилом комплексе «Георгиевский» в Сургуте состоялась акция «Посади свое дерево», организованная группой компаний «Сибпромстрой». За два дня жители, будущие новоселы и сотрудники компании высадили 100 сосен и 30 рябин вдоль территории будущей школы – чтобы создать живую зеленую стену, защищающую двор от ветра и пыли.

В акции приняли участие 77 человек, включая детей. Люди приходили целыми семьями – с утра и до вечера помогали засыпать землю, формировать приствольные круги и поливать молодые деревья.

Инициатива по озеленению жилого комплекса принадлежит соучредителям ГК «Сибпромстрой» Владимиру Кожаеву и Николаю Сторожуку. Именно они предложили превратить «Георгиевский» в один из самых зеленых районов Сургута, где деревья становятся частью архитектурной концепции. Благодаря их идее в комплексе появилась «Аллея героев», а также система зеленых коридоров, объединяющих дворы, школы и общественные пространства.

«Мы сосны просто установили, а люди приходят, надо засыпать, уплотнить, приствольный круг сделать и полить. Работы очень много, на целый день. Первая партия жителей комплекса приходили до обеда. После приступили к рябине. Осталось 15 рябин посадить, еще 15 посадили также утром», – рассказали организаторы.

По словам заместителя директора «Сибпромстрой-1» Рустама Хайруллина, вокруг школы будет посажено несколько рядов сосен, между которыми разместят рябины: «Мы заранее с жильцами решили, что на этом участке вокруг школы, где будут учиться их дети, обязательно должна быть сосна. Чтобы круглый год был зеленый, чтобы и глаз радовал, и защищало от ветра и пыли. Нас поддерживает и мэр города Максим Слепов – у него последние годы особый акцент на хвойные деревья. В субботу 50 жильцов пришли с утра, мы высадили 100 сосен, часть уже завершили полностью, осталось сделать приствольные круги и полить».

Хайруллин отметил, что для посадки используют сосны, выращенные специально для «Сибпромстроя» в Тюменском питомнике.

«С Тюменским питомником мы сотрудничаем пять лет, они работают чисто под нас. Весь материал выращивают под застройщика – мы сами туда приезжаем, отбираем породы, высоту, диаметр, время выкопки под наши условия. Весной приезжаем, засыпаем снегом, чтобы деревья не проснулись раньше времени. Когда у нас в Сургуте плюсовая температура, начинаем выкапывать и привозим фурами – утром выкапываем, утром следующего дня уже высаживаем», – отметил он.

Отдельное внимание уделяют технологии посадки и уходу. После посадки дерева обязательно нужно сделать приствольный круг, уплотнить, чтобы не осталось воздуха, и хорошо полить – три-четыре ведра воды на каждое дерево. Без полива сажать нельзя – это пустая работа.

Корреспондент siapress.ru также принял участие в высадке сосен в ЖК «Георгиевский»

Первая поливка деревьев была в субботу, следующая – весной. Сосна сама по себе неприхотлива, а вот ели и пихты требуют больше ухода, поэтому в компании выбираем сосну – она приживается на сто процентов.

Как отметил заместитель генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Николай Епифанов, благоустройство «Георгиевского» стало примером системного подхода к озеленению: «Действительно, ЖК «Георгиевский» может претендовать на звание уникального микрорайона – с каждым годом здесь становится все больше деревьев и жизни. Первые саженцы высадили еще в 2023 году. Потом к этой инициативе активно подключились и муниципальные, и региональные власти. Принимали участие в высадке деревьев и глава Сургута Максим Слепов, и член Совета Федерации от Югры Наталья Комарова. Поэтому это не столько акция, сколько ежегодная работа, в которую вовлекается широкий круг участников. Многие инициативы исходят от самих жильцов, а мы со своей стороны поддерживаем их, предоставляем саженцы и необходимый инвентарь».

В акции участвовали и сами жильцы. Кристина Савенко и Юлия Федорова, жители «Георгиевского», рассказали, что подобные мероприятия стали частью жизни комплекса.

«Мы начали высаживать кустарники и деревья еще в 2023 году. Нас очень привлек ЖК «Георгиевский» – красивый вид на город и реку Обь. В 2024 году мы уже купили здесь квартиру. Мы благодарны «Сибпромстрою» за то, что каждую неделю проводятся акции по озеленению. Мы сами сеем траву, сажаем кустарники, делаем наш двор красивее. Здесь богатая инфраструктура – школа, садик, детские площадки. Есть даже площадка с макетом Московского Кремля и набережная, где приятно гулять всей семьей», – поделились впечатлениями местные жительницы.

Помимо «Георгиевского», группа компаний «Сибпромстрой» озеленяет и другие территории: «Марьину гору», поселки Белый Яр и Солнечный, а также храмы в Нефтеюганске и Сургутском районе.

Напомним, в начале месяца, 4 и 5 октября, в ЖК «Георгиевском» высадили 30 хвойных деревьев. Всего на территории преобладают как хвойные породы: сосна, ель, пихта, кедр, так и лиственные деревья ‒ березы, рябины, тополя ‒ а также кустарники: гортензия, акация желтая, сирень, черемуха, пузыреплодник, шиповник и живая изгородь из кизильника.

