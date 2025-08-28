16+
​Компания «ДСК-1» помогла оснастить школы в Сургуте системами видеонаблюдения

Застройщик передал Сургуту уже 100 современных камер видеонаблюдения

​Компания «ДСК-1» помогла оснастить школы в Сургуте системами видеонаблюдения
Фото: ДСК-1

Erid:2SDnjezjhmp

Безопасность детей – превыше всего. Накануне нового учебного года во всех 35 школах Сургута завершен монтаж камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Камеры на безвозмездной основе переданы городу застройщиком «ДСК-1».

По словам акционера «ДСК-1» Михаила Сердюка, современные системы видеонаблюдения способны на высоком качественном уровне решать вопросы общественной безопасности в Сургуте. «К нам обратилась администрация города с соответствующей инициативой, которую в ходе личной встречи поддержал и губернатор Югры, – напомнил Сердюк. – Для нас как застройщика всегда было и остается приоритетом желание помочь обеспечить безопасность детей. Школы не должны оставаться без защиты, проблема профилактики антитеррора в учебных заведениях нуждается в практических решениях. Установка во всех школах нашего города видеокамер с функцией распознавания лиц – одно из таких решений».

Всего застройщик передал Сургуту уже 100 современных камер видеонаблюдения, все необходимое оборудование в городских школах уже смонтировано и проверено. Оставшиеся после монтажа камеры также послужат вопросам безопасности и в сентябре будут установлены в парках «За Саймой» и «Кедровый лог».

Erid:2SDnjezjhmp
Реклама. ИНН 8602058789
АО СЗ "ДСК-1"


