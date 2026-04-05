Поздравление председателя Думы Сургута с Днем геолога

Уважаемые геологи и ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вклад геологоразведчиков в создание крупнейшего отечественного топливно-энергетического комплекса страны, которым сегодня является наш край, переоценить невозможно.

Именно открытие первых месторождений в Западной Сибири в начале шестидесятых годов прошлого века, послужило поводом для обращения в Президиум Верховного Совета СССР группы советских геологов во главе с академиком Александром Яншиным о необходимости профессионального праздника для работников геологии. И сегодня отмечается 60-летие со дня его учреждения.

Первопроходца сургутской нефти Фармана Салманова, сибирская земля манила своей величественностью и богатством недр. Совсем молодой – 29-летний Салманов смог доказать – здесь есть нефть! Его максимализм, присущий молодым, смелость, уверенность в своей правоте, помогли пробить стену недоверия и молодому геологу поверили.

Обращаясь к событиям более чем полувековой давности, хочется вспомнить всех геологов, геофизиков, нефтяников, которые дали будущее нашему краю, но, к сожалению, перечислить всех невозможно.

Назову лишь некоторых - Салманов, Эрвье, Жумажанов, Тепляков, Мелик-Карамов, Морозов, Пархомович, Соловьев. Исключительную роль в организации геофизических исследований сыграл Виктор Петрович Федоров, возглавивший геофизическую службу Сургутской экспедиции. Эти люди, настоящие герои своей профессии, своего края, своей страны, своего народа.

Огромные слова благодарности каждому геологу, каждому ветерану геологии за героический труд, за верность своему призванию, за профессионализм и патриотизм!