Поздравление главы Сургута Максима Слепова с Международным женским днем

Дорогие наши женщины!

Искренне поздравляю вас с Международным женским днём!

Мы ценим вашу доброту, тепло и нежность, умение находить гармонию в жизни и сохранять спокойствие в любых ситуациях.

Вы вдохновляете нас своей силой, мудростью и красотой. Спасибо вам за веру в нас. Ваша любовь — вне времени, она спасает и оберегает от невзгод.

Особые слова для женщин, которые сейчас находятся вдали от дома: волонтёры, медики, отважные женщины, выполняющие боевой долг в зоне специальной военной операции. Тех, кто и сейчас продолжает нести службу в рядах подразделений МЧС, МВД, Росгвардии.

Крепкого вам здоровья, счастья, любви и исполнения желаний. Пусть каждый день дарит радость и улыбки, а близкие окружают заботой и вниманием.

С праздником!