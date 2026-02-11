16+
​Согрей меня, табло

Онлайн-контроль температуры в автобусах Сургута может снизить жалобы только если за показателями действительно будут следить

​Согрей меня, табло
Фото: siapress.ru

АО «СПОПАТ» планирует внедрить в автобусы Сургута онлайн-системы, которые будут показывать температуру в салоне в режиме реального времени. Также перевозчик планирует обсудить возможность добавления этих данных в систему «Умный транспорт», чтобы температуру можно было отслеживать в мобильном приложении ‒ так же, как сейчас отслеживается движение общественного транспорта.

Задумка, на мой взгляд, хорошая. Это будет удобно и для предприятия, и для пассажиров: если температура в салоне окажется ниже нормы, жители смогут оперативно направить жалобу, и автобус снимут с линии для проверки и починки.

Возможно, с появлением температурного табло жалоб станет меньше. Но важно понимать: главное для людей ‒ не «бегущая строка» с показателями, а быстрая реакция ответственных специалистов.

Подобные табло уже были в некоторых городских автобусах, но случались сбои. Например, в 2021 году в пабликах Сургута разлетелось видео, где на табло написано: «На улице +49, в салоне -45».

Не знаю, это техническая недоработка или экономия на оборудовании, но такие вещи на тяп-ляп делать нельзя ‒ у людей просто пропадет доверие к системе.

При этом дело ведь не только в автобусах, но и в нас самих. На мой взгляд, сейчас многие одеваются не по погоде: легкая верхняя одежда, обувь, отсутствие термобелья/колготок/подштанников, а также головных уборов, шарфов и варежек. Но ведь у нас не европейская зима…

С одной стороны, перевозчик обязан обеспечить нормальную температуру в общественном транспорте, с другой ‒ каждому из нас стоит позаботиться о собственном здоровье и одеваться теплее.

В целом, идея с онлайн-контролем температуры выглядит разумно. Если ее доведут до ума и действительно будут мониторить показатели в режиме реального времени, это может стать рабочим инструментом контроля качества. Если же ограничатся установкой табло без тщательного контроля, получится очередное дорогостоящее «цифровое украшение», которое ничего не поменяет.


Сегодня в 16:35
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg
