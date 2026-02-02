Сургутянам надо понимать, что магистральные подстанции, питающие СНТ, «не резиновые»

Проблема энергоснабжения СНТ хронически обостряется с наступлением настоящих северных морозов, когда -35 градусов по ощущениям выглядят как -45, -50 градусов. Когда жителю СНТ хочется вернуться в теплую городскую квартиру, где уютно и где можно выпить кружку горячего чая. В городе трубы городских пиковых котельных кочегарят «на полную катушку», как и все 280-метровые трубы ГРЭС. Обычный зимний морозный сургутский пейзаж, когда «добрый хозяин собаку не выгонит на мороз».

Однако дачники в холода засыпали ГА жалобами на энергоснабжение СНТ. Вопрос, надо заметить, не по адресу. ГА не энергоснабжающая организация. Она не заключала договоры бесперебойного энергоснабжения ни с СНТ, ни с отдельными дачными домохозяйствами. ГА даже не третье лицо в этих договорах. Почему ГА должна разгребать возникшие проблемы энергоснабжения СНТ в период сильных морозов? Непонятно. Жалобы явно идут не по адресу.

Тем более что дачное домохозяйство предназначено для летнего пребывания, для отдыха и для выращивания на участке овощей, картофеля, клубники, малины и других плодово-ягодных культур. Но никак не предназначено для зимнего проживания в период экстремальных морозов.

Какая такая есть нужда жить на даче в период сильных морозов? Такой нужды нет в природе. СНТ строились и создавались многими десятилетиями, как правило, без проектов, без расчетов энергоснабжения. Они, как правило, по инженерной инфраструктуре не предназначены для постоянного проживания. В основном там должно быть печное отопление. Газового отопления на дачах не предусмотрено.

Понятно, что электросети в СНТ ветшают, что сети перегружены и что есть срочная необходимость их реконструкции. Но где взять деньги? За чей счет? Кто оплатит реконструкцию сетевого хозяйства? Кто увеличит сечение проводов? Кто установит более мощные ТП? Кто построит магистральную подстанцию 35 киловольт «Дачная», а может быть, и магистральную подстанцию 110 киловольт «Дачная»? Покажите пальцем – кто?

Кто должен заниматься такими масштабными работами по реконструкции магистральных и местных сетей энергоснабжения СНТ? Ответ очевиден – электросетевые компании, за счет своих инвестиций. Если у них, конечно, есть деньги на такие масштабные инвестиции. В чем я очень сомневаюсь.

При этом электросетевые компании не филантропы и не богадельни. Поэтому инвестиционная составляющая на реконструкцию электросетевого хозяйства СНТ будет заложена в тарифах Т1 и Т2. Это однозначно. Любые реконструкции – за ваши деньги, уважаемые энергопотребители.

Надеяться на инвестиции округа и тем более на помощь города не стоит. Да, промелькнуло где-то сообщение, что округ выделил один миллиард рублей из бюджета Югры на поддержку локальных дизельных электростанций, куда еще не подвели электросети общего пользования. Да, было сообщение о выделении дизель-генераторов в СНТ с аварийной обстановкой. Но это не система. Это разовые вложения.

Сегодня электросетевые компании допускают веерные отключения СНТ. Сегодня СНТ ограничивают в подаче электроэнергии. Это неприятно, это напрягает, но это наша «новая реальность». И с этим надо как-то мириться и как-то понимать.

Понимать, что магистральные подстанции, питающие СНТ, «не резиновые», что подстанции СНТ перегружены, что воздушные сети в СНТ ветхие и даже где-то аварийные. И это есть наша общая беда и наша общая ответственность.

Кивать на «дядю», писать жалобы в ГА, в округ, «в ООН» на перебои в подаче э/э можно, но никто «не подаст денег на нашу бедность». Любые наши желания на дачах – за наши деньги.

Следует добавить, что электроэнергетика – производство с повышенной опасностью, как при производстве, так и при распределении, и при потреблении электроэнергии. А потому на объектах энергетики табличка «Не влезай! Убьет!» и «череп со скрещенными костями» – обычное явление.

Почему «Не влезай!»? Потому что высоковольтные провода расположены на высоте. Есть в энергоснабжении и понятие «разграничения ответственности», оформленное договорами. В СНТ это место присоединения отвода на дачное домохозяйство от ближайшего столба.

ГА не имеет договора ни с СНТ, ни с электросетями на разграничение ответственности. Есть два субъекта ответственности на СНТ: физическое лицо – дачник и энергоснабжающая организация. Всё. «Третий лишний».

Тем не менее прокуратура направила в ГА представление об устранении перерывов в электроснабжении СНТ. Может быть, есть какой-то закон об ответственности ГА за энергоснабжение СНТ? Не знаю. Но кажется, что представление не совсем по адресу.

«Не влезай!» для ГА – это запрет на административное вмешательство в дела хозяйствующих субъектов, в том числе частных домовладельцев и энергоснабжающих организаций. Если ранее, когда в состав ГА входило МУП «Горэнерго», которое эксплуатировало все городские электроподстанции и распределительные электросети, в том числе и в СНТ, – то да.

Если копнуть глубже в историю, то некогда город имел свою дизельную маломощную электростанцию, входившую в Комбинат коммунальных предприятий. Это были 50-60-е годы. В основном город питался в те времена от электростанции рыбокомбината, и отключения были чаще, чем сейчас в СНТ.

Что делали тогда люди? Зажигали керосиновые лампы и приносили со двора охапки дров для печи. С приходом нефти энергоснабжение города и начинающегося «дачного движения» осуществляли ведомства: «Сургутэнергонефть», ПОК и ТС «Сургутгазстроя», ПВС геологов, электростанция рыбокомбината и ЖКК ведомств.

После прихода рынка все городское энергохозяйство и энергохозяйство дач приняло муниципальное предприятие «Горэнерго». Впрочем, до 2005 года, согласно постановлению Правительства РФ, все МУПы города должны были быть приватизированы. Что и было сделано с МУП «Горэнерго». Кто приватизировал «Горэнерго»? Не знаю, но, вероятно, СГЭС. Поэтому сегодня город не имеет никакого отношения к энергохозяйству, в том числе и к энергохозяйствам СНТ.

Как он может повлиять на сложившееся аварийное состояние энергохозяйств в СНТ? Не знаю. Никак. Ведь в каждом СНТ своя история энергохозяйства: перегруз ТП и сетей, перекос фаз, выбивание автоматов на ТП, сгорание предохранителей.

Вникать ГА в проблемы каждого ТП в СНТ? Делать ГА ревизию энергохозяйства в каждом СНТ? Проводить ГА измерения заземления и прочие «энергодела»? Извините – нет, нет и нет. Это обязанности энергоснабжающей организации и Энергонадзора.

Поэтому «влазить» ГА в эти энергодела не стоит. Можно только порекомендовать создать «Фонд капитального ремонта энергохозяйств СНТ». Ибо для реконструкции и модернизации энергохозяйств СНТ необходимы деньги – и большие деньги. Их нужно накапливать и аккумулировать, точно так же, как при капитальном ремонте МКД.

Мы же два десятилетия молча платим по две тысячи рублей ежемесячно для капитального ремонта своего МКД. Есть «Фонд капитального ремонта МКД Югры». Что мешает создать «Фонд капитального ремонта энергетики Югры»? Ничего. Просто надо внести в расчетку строку «Фонд капитального ремонта энергетики Югры» для жителей СНТ и МКД.

Необходимо заметить, что необходимость ремонта и модернизации энергохозяйств СНТ в Югре в прошлом году была услышана в Правительстве РФ, и были введены новые повышенные тарифы для индивидуальных домовладений, в том числе дачных домовладений Югры. Это был косвенный «налог» на потребителей электроэнергии домохозяйств в СНТ, который необходим энергоснабжающим организациям для реконструкции и модернизации электросетей и оборудования, включая энергохозяйства СНТ.

Однако повышенный тариф владельцы дачных домовладений СНТ Югры приняли в штыки и с помощью жалоб губернатору Югры Руслану Кухаруку и депутатам Госдумы от Югры отдельным постановлением Правительства РФ им были вновь введены льготные тарифы по электроэнергии.

Таким образом, владельцы дачных домовладений СНТ Югры, использующие электроотопление, отказались инвестировать в реконструкцию электрических сетей и оборудования своих СНТ. Кто обязан платить за реконструкцию и модернизацию сетей и оборудования СНТ в Югре? «Дядя»? Бюджет округа? Бюджет города? Кто?

А тем временем недовольство повышением тарифа на электроэнергию испытывают и владельцы коллективных гаражей в ГСК Югры. Они с 1 января 2026 года получили счета за электроэнергию в два-три раза большие, чем за декабрь. Тоже будут писать жалобы губернатору Югры в преддверии больших выборов, и я уверен, что округ «прогнется», и РЭК Тюмени, Югры и Ямала подкорректирует свое постановление № 62 от 26.12.2025 года.

Однако всем надо понять: времена дешевой «коммунистической» электроэнергии прошли.