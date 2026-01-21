16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,8247   EUR  91,1954  

Новости

Больше новостей
Вы будете смотреть трансляции с зимней Олимпиады в Италии, которые в России покажут официально?
Комментировать
0
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
В каких классах, по-вашему, допустимы оценки за поведение?
Комментировать
0
Оценки за поведение в школе — это…
Комментировать
0
Вы бы читали экономический учебник «для не экономистов» (без формул и сложных понятий)?
Комментировать
0
Вы прокрастинируете?

Да, это меня тяготит 41.2%

Да, это меня не тяготит 31.4%

Нет 27.5%

Всего голосов: 51

Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Больше опросов

​Уроки сноса

На примере ж/д вокзала Сургут должен понять, что старые здания надо спасать

​Уроки сноса
Фото siapress.ru

Кажется, теперь даже для самых упертых становится очевидным – правы были сторонники сохранения сургутского ж/д вокзала. Кому-то он казался говном, причем старым, страшным и неудобным. Но его можно было отмыть, подчистить, подсветить, перетряхнуть техническую и логистическую начинку, проложить подземные и/или надземные проходы к путям (с эскалаторами), и уже сегодня в Сургуте был бы вокзал не хуже многих, а то и лучше. В итоге его бы лет через 10-15 признали памятником архитектуры, и вопросы бы отпали сами собой. А теперь у Сургута ни старого вокзала нет, ни нового не будет в ближайшей перспективе. А какой будет – вообще непонятно.

Это урок, который нужно осмыслить. Если у какой-то власти внезапно появится желание снести какое-то здание, построенное более чем 20 лет назад, и имеющее ценность большую, чем бетонная коробка, то нужно взять ладошки свои загребущие, положить их под свою задницу и сесть на стул. И в таком положении задуматься – нужно ли это здание сносить? А потом позвать свою активную общественность, и спросить – нужно ли сносить? А потом обратиться к экспертам федерального уровня, и еще раз спросить – нужно ли сносить? И если только все скажут «да» – тогда еще раз подумать, и уже после этого может быть сносить.

И даже если сверху (с округа, с федерации, с РЖД или общества ненавистников старых зданий) будут стучать копытом и требовать сравнять все с землей – подключать свою общественность, прессу, организации, и отстаивать. До последнего. Можно даже при этом качать головой, мол, вы только посмотрите, какие эти люди требовательные – вот надо им спасти «Аврору», Дом пионеров, «Вершину», последний балок (нужное подчеркнуть), не можем же мы вот так наплевать на волю народа. И сохранять, вопреки всему.

В самом крайнем случае – законсервировать здание по-человечески (только не как с «Авророй» было, а нормально) и замотать вопрос до лучших времен. Авось, придут еще люди с такими головами и деньгами, которые все сделают. Но сохранить.

Не знаю, кому это я сейчас рассказываю, но, может, кто услышит.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:40, просмотров: 66, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре суд взыскал с бывшего силовика 1,4 млн рублей за то, что тот получал северную пенсию, переехав в другой регион 805
  2. ​СМИ: девелопер «Самолет» получил разрешение на застройку НТЦ Сургута, но сроки начала работ остаются неизвестными 727
  3. Югра будет привлекать китайских туристов при помощи маршрута «По следам Красного Дракона» 603
  4. В Мегионе администрация после суда выплатила компенсацию морального вреда девочке, покусанной собакой 575
  5. ​Отогрев, буксировка и шиномонтаж: в ХМАО резко вырос спрос на автоуслуги 570
  6. ​В Сбере рассказали, какой бизнес югорчане открывали чаще всего в 2025 году 550
  7. Актировка! Сургутские школьники 1-11 классов второй смены пропустят занятия из-за морозов 268
  8. ​«Пальцы онемели»: жители Сургута жалуются на холод в автобусах 244
  9. Россияне смогут посмотреть Олимпиаду-2026. Правда, не по центральному ТВ 238
  10. Югра заняла первое место в России по активности жителей в приложении «Госуслуги Дом» 217
  1. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 4330
  2. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 3142
  3. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 2280
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 января? // АФИША 2122
  5. В Сургуте достроен еще один коммунальный объект, который будет питать будущий НТЦ 2095
  6. Самое важное в Сургуте в 2026-м: судьба ядра центра города, битвы вокруг КРТ и большие выборы 1978
  7. ​Банк Уралсиб за 2025 год увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза 1973
  8. ​14% югорчан планируют крещенские купания. Врачи напомнили, кому категорически не стоит заходить в ледяную воду 1906
  9. В Тюмени власти изымут землю гаражного кооператива ради строительства 25-этажек 1815
  10. ​Школьники и родители, внимание: в Сургуте изменились критерии актировок // КАРТОЧКИ 1787
  1. ​Без души, но в чартах 11546
  2. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 7127
  3. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 6184
  4. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 6134
  5. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 6059
  6. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5830
  7. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 5733
  8. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 5396
  9. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 5334
  10. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 5048

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика