Почему новые версии старых треков «Мегаполиса» звучат уместно именно сейчас

«Мегаполис» анонсировал выход новых версий старых песен: «Рождественский романс» в виде первого сингла представят уже завтра. Наконец-то!

Желание услышать, как бы звучали ранние хиты в исполнении сегодняшнего состава, у меня появилось лет 15 назад, когда я практически до дыр заслушал «Супертанго», первый альбом вернувшегося после многолетней аскезы и кардинально изменившегося «Мегаполиса».

Парочка песен (в том числе и «Романс») засветилась в камерном концертнике «Декабрь в Петербурге» 2022-го — оказалось, что новые аранжировки им к лицу. К тому же перепеть-переиграть старое именно сейчас, как мне кажется, — хороший выход из тупика, ощущение которого осталось от альбома «С прочностью нитки», где группа представила вместо более-менее структурированных песен некие обрывки музыкального потока, слушать которые даже с учетом огромной любви к Нестерову и компании, увы, можно лишь с серьезным усилием.

