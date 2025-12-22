Как стриминги продвигают музыку, сделанную нейросетью

− Расскажи, Снегурочка, где была?

− Сначала в нейросети, а потом в чартах.

Хочется поворчать на тему того, что у нас в топ-100 музыки сейчас какое-то помешательство на ИИ-шных композициях. Причем без пометки, что это, в общем-то, бездушная имитация. Гуглить тоже не помогает: чаще всего никакой информации об этом также нет.

Но это слышно! Ничем не примечательный вокал, без изюминки, сделанный будто по методичке.

Как человек, который баловался созданием своих треков в Suno, я, наверное, в 70% случаев точно пойму, что это искусственная музыка.

Но люди, как говорится, «хавают». В топах − более десятка таких песен на любой вкус: от пацанского рэпа до поп-музыки про любовь. Особенно яркий пример − «Расскажи, Снегурочка, где была» и вовсе, как говорят в сети, заработала миллионы просмотров, сотни подписчиков и неплохой доход. Как на самом деле, мне неизвестно. Как передают СМИ, сгенерированный кавер заблокировали из-за авторских прав.

Такова сегодняшняя реальность: кто-то всерьез слушает нейросетевые треки, а другие даже не догадываются, что это поет ненастоящий человек. А между тем стриминговые сервисы не чураются этого и даже добавляют отдельную вкладку с подобными песнями. Что ж, спасибо за список того, что лучше не слушать.