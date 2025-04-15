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Дом пионеров ‒ это живой храм науки

Сургут с бюджетом в 50 миллиардов рублей не смог восстановить одно здание

Дом пионеров ‒ это живой храм науки
Фото: архив siapress.ru

Меня возмущает и крайне огорчает ситуация, когда было принято решение о сносе Дома пионеров. Я категорически против такого решения! Меня просто обижает до глубины души, что город Сургут с бюджетом в 50 миллиардов рублей не смог восстановить одно здание.

Мы позиционируем себя как город с огромной историей, нам больше 400 лет, очень гордимся этим, а по факту из этой истории мы мало что смогли сохранить. Другие города России сохраняют целые кварталы! Они борются за каждый живой наличник и реставрируют любую деталь, которая имеет отношение к прошлому их города. А в Сургуте наплевать на всю эту историю, мы ее будем сохранять в современных интерактивных вариантах. Мы тратим кучу денег на современность, на будущее, все это прекрасно: интерактивные музеи, выставки ‒ это будущее, а прошлое что? Что мы покажем нашим потомкам?

На протяжении многих лет несколько компаний обращались с возможностью совместной реставрации этого объекта. У нас был живой портал в историю. Можно было сохранить этот портал и дать возможность эту атмосферу, культуру и старину ощутить нашим потомкам, окунуться туда, зайти, почувствовать это все и пережить. Ни одна интерактивная выставка этого никогда не сможет сделать.

Мы неоднократно обращались в администрацию города, даже нанимали компанию, которая занимается реставрацией, делали архитектурные исследования, заключение. Компания «Сибпромстрой», насколько мне помнится, готова была выделить собственных несколько десятков миллионов средств для того, чтобы сохранить этот объект. Но мы столкнулись с какими-то непреодолимыми препятствиями.

Неужели мы одно здание не могли сохранить? Мы обсуждаем прекрасные проекты КРТ, они великолепные, мощные, серьезные, но Дом пионеров ‒ это живой храм науки. Не зря же на Руси сохраняли эти места. Туда ходили сотни наших горожан, эти люди делали историю, их там учили.

У нас, например, в Тюмени, в Иркутске сохраняют частные жилые дома просто для того, чтобы архитектуру хотя бы эту сохранить как историю, а Дом пионеров ‒ это общественное место. И неужели мы не смогли найти технологии, средства, волевых решений в конце концов для того, чтобы просто взять и сохранить объект? Все это можно было сделать при желании, но желание, к сожалению, никто не выявил.

Дом пионеров ‒ сложный объект. Проще построить огромный многоквартирный дом, расселить дольщиков, чем заняться этим маленьким уникальным объектом, потому что это ручная работа. Это изюминка, которая могла остаться для всех будущих поколений. У нас никогда не будет возможности создать что-то такое. Мы будем кучу инсталляций делать, сооружать потом памятники, новостройки, но подобного исторического здания ‒ уже никогда.


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Сегодня в 16:53, просмотров: 46, комментариев: 0
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