Как в Тюмени баня превращается в планетарий, а в Сургуте – в сквер

«Ленинскую» баню построили в 1930 году в авангардном стиле – постконструктивизм. По расчетам городских властей, она была рассчитана на посещение 500 тысяч жителей Тюмени в год. В дальнейшем появилась еще одна городская баня на улице Полевой – так называемая «городская парильня». На улице Мира, в микрорайоне ЖД, напротив бывшего (и, кажется, уже снесенного) кинотеатра «Октябрь», построили еще одну железнодорожную баню.

При строительстве бани на улице Ленина городские врачи настаивали на очистке сточных вод, поступавших из городских бань в речку Городищенский Лог, которая впадала в реку Тура в районе тогдашнего городского музея. Однако в 30-х годах экология мало заботила власти, и мыльная вода стекала в Городищенский Лог, а затем в Туру – настолько, что доходила до Мыса.

Тюменцы посещали баню на Ленина не столько ради пара и помывки, сколько ради пивного ларька, где продавали пиво на вынос в свою тару. В советский период таких точек в Тюмени было немного – всего пять. Постоянными клиентами «Ленинской бани» были и студенты Тюменского госуниверситета, которые, затарившись пивом, распивали его в кустах по берегу Городищенского Лога.

А любители настоящего пара шли на улицу Полевую – в баню с настоящим жаром. До недавнего времени она оставалась муниципальной, но со временем, как обычно, пришла в аварийное состояние. Городские власти продали ее инвестору, который провел капитальный ремонт и создал высококлассный банный сервис под брендом «Городская парильня».

Однако 4 марта 2025 года в здании «Городской парильни» произошел пожар – сгорела крыша, выгорел второй этаж на площади 800 м². Жители Тюмени на время лишились этого самого востребованного высококлассного банного сервиса. Впрочем, в городе более 180 частных бань, но по уровню сервиса аналогов «Городской парильне» больше нет.

Ну а «Ленинская баня» станет городским планетарием. Что тоже очень даже хорошо – и для детей, и для взрослых. Правда, Александр Моор, будучи мэром Тюмени, хотел снести аварийное здание «Ленинской бани» и устроить там парковку для автомобилей, но городская общественность отстояла «Ленинскую баню» как вновь выявленный памятник культурного наследия.

Вообще, городская общественность Тюмени страшно борется за все исторические здания в городе. Есть в районе бывшего речпорта ЖД-станция Тура. Там есть деревянное здание 186 м², в котором когда-то останавливался ученый Дмитрий Менделеев. И не только он. По пути в ссылку в Тобольск на станции Тура останавливался с семьей последний император России Николай II. Сегодня здание принадлежит частной компании СУ-25, и городские власти ведут переговоры с ними о сохранении и реставрации этого вновь выявленного исторического объекта.

Вернемся к «нашим баранам», вернее, к баням, некогда бывшим в Сургуте.

Старейшая баня горкомхоза, что была на берегу Бардаковки, снесена, и сейчас там частные гаражи-гадюшники. Баня на территории Сургутского рыбокомбината снесена, как и сам Сургутский рыбокомбинат почил в бозе. На месте рыбокомбината и его бани разбили парк.

Баня на перекрестке проспекта Ленина (чем не «Ленинская баня») и бульвара Свободы ныне снесена, и на ее месте разбит сквер.

Баня в микрорайоне нефтяников с банно-прачечным комбинатом долго находилась на балансе ГТС, но оказалась непрофильным активом, и ГТС от нее избавилось.

То же самое и с «Сандунами», которые тоже пришли в аварийное состояние. Есть осторожная надежда, что инвестор не закроет там окончательно банный сервис.

Но как-то так. Планетария из существующих бань в Сургуте не получилось.

Но есть у властей проект создать термальный курорт (читай: бани или городские парильни) на территории строящегося Научно-технологического центра.

Будем смотреть на этот рождающийся «комбинат» науки, высоких технологий, биомедицины, жилья, высшего образования и бань, возникающих на наших глазах под брендом «НТЦ».

Надеюсь, что пивного ларька у термального курорта на территории НТЦ не будет.