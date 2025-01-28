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Прекратите кормить мошенников!

Мошенники зарабатывают миллиарды на нашем доверии

Прекратите кормить мошенников!
Фото: freepik

Почти каждый день я вижу новости о каком-то новом «гениальном» способе мошенников обманывать людей. Один лучше другого. Сегодня кто-то прикрывается дипфейком родственника или даже Собянина, чтобы выманить деньги у доверчивой старушки. Завтра кто-то представляется сотрудником МВД и давит на пугливых людей, а кому-то вообще достаточно просто разослать угрожающее сообщение о заморозке счетов на случайные номера и наблюдать, как деньги сами текут на его баланс.

Хватит! Прекратите бездумно верить всему, что видите и слышите.

Мне искренне непонятно, почему, прежде чем отправить деньги «нуждающемуся родственнику» или «сотруднику силовых служб», люди не тратят несколько секунд, чтобы просто набрать настоящий номер этого родственника или МВД и уточнить, действительно ли что-то случилось.

Ежедневно в интернете появляются инструкции и советы, как не попасться на уловки мошенников. Каждый день публикуются новости о новых схемах обмана, которые буквально кричат: не ведитесь, не переводите деньги, не верьте.

Всегда есть возможность перестраховаться и задать «родственнику» вопрос о чем-то личном, о чем он точно должен знать, но не сможет ответить мошенник. Или можно просто вбить в голову, что Госуслуги, сотрудники ФСБ, МВД и судебные приставы не будут вам звонить и требовать что-то по телефону. Все просто.

Но, видимо, поговорка про лоха и мамонта в эпоху интернет-мошенничества актуальна как никогда.

Мне вспоминается старая уловка из моего детства, на которую попадались люди всех возрастов – винлокеры. Схема была простой: человек хотел получить халявные ресурсы или нечестное преимущество в онлайн-игре и скачивал в интернете определенную программу. В итоге на весь экран появлялось зафиксированное сообщение: «Windows заблокирован – заплатите, иначе все данные удалятся».

Для большего эффекта иногда добавляли таймер с обратным отсчетом примерно на 30 минут

Способов обойти такую блокировку было много, вирус был достаточно примитивный. Но люди, вместо того, чтобы искать решение, просто паниковали и переводили деньги. Иногда очень большие суммы.

Сейчас аферисты может и стали использовать более современные способы обмана, но схема осталась той же – надавить на эмоции, запугать и заставить вас принять необдуманное решение. Они не просто требуют деньги – они убеждают, что у вас нет другого выхода.

Но выход есть всегда. И он банален: не паниковать, не верить на слово, проверять информацию. Любая просьба о деньгах, любая угроза – это повод остановиться, успокоиться и задуматься. Мошенники боятся времени, ведь оно работает против них.

Чем больше вы размышляете, тем меньше у них шансов.

Кстати, на сайте siapress.ru вышел большой обзор на тему мошенничества. Советую ознакомиться, там описаны способы обмана, советы экспертов и психолога, а также диалоги с уже состоявшимися (или не очень) жертвами и много другого полезного. И можете отправить его своим близким.


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Сегодня в 12:20, просмотров: 71, комментариев: 0
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