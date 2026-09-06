Поздравление главы Сургута с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники нефтегазовой отрасли, ветераны! Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Для Сургута нефтегазовая отрасль — это история, судьба, наше настоящее и будущее. Именно благодаря труду нефтяников и газовиков город рос и развивался. Сегодня предприятия топливно‑энергетического комплекса остаются опорой Сургута, Югры, России, поддерживают социальные проекты.

Особая благодарность — ветеранам отрасли, тем, кто начинал освоение месторождений, прокладывал первые трассы и передавал опыт новым поколениям. Ваш труд — это фундамент, на котором держится всё, что мы имеем сегодня.

Уважаемые работники отрасли! Пусть ваша работа приносит удовлетворение, а дома всегда ждут тепло, уют и поддержка близких. Крепкого здоровья, благополучия и успехов!

С праздником!