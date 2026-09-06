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Для Югры это день особой благодарности людям, чьи мужество и стойкость дали мощный импульс развитию Севера

Поздравление губернатора Югры с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Для Югры это день особой благодарности людям, чьи мужество и стойкость дали мощный импульс развитию Севера
Фото пресс-службы губернатора Югры

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Для Югры это день особой благодарности людям, чьи мужество и стойкость дали мощный импульс развитию Севера и превратили наш край в опорный регион российской энергетики – территорию возможностей.

Несмотря на вызовы нового времени – внешнее экономическое давление, атаки врага на объекты инфраструктуры и попытки дестабилизации отрасли, наши нефтяники и газовики проявляют исключительную выдержку и профессионализм. Совместно с федеральным центром и Правительством Югры прилагают все усилия для преодоления напряжения на топливном рынке.

Сегодня в нефтегазовой отрасли округа трудится треть трудоспособного населения региона. Именно они, опираясь на опыт и наследие первопроходцев, обращают огромные богатства сибирских недр на благо всей страны. При этом мы уделяем пристальное внимание подготовке молодых специалистов: эффективным инструментом развития кадрового потенциала стали корпоративные профильные классы, где обучаются более 8 тысяч югорских старшеклассников. Это наша инвестиция в устойчивое будущее отрасли, в сохранение преемственности поколений и укрепление технологической базы региона.

Вклад нефтегазового комплекса в развитие автономного округа выходит далеко за пределы производственных показателей. В рамках соглашений о социально‑экономическом партнерстве предприятиями ТЭК совместно с Правительством Югры ежегодно реализуется свыше 250 проектов – от строительства детских садов и модернизации дорог до проведения культурных мероприятий международного уровня. За последние пять лет объем социальных инвестиций превысил 55 миллиардов рублей. Компании системно участвуют в повышении качества жизни, развитии инфраструктуры и создании комфортной среды в городах и поселках округа.

Дорогие нефтяники, газовики, ветераны отрасли!

Желаю вам крепкого здоровья, сил для преодоления любых вызовов и новых трудовых достижений. Спасибо за вашу ежедневную работу, которая дает ресурсы для развития экономики, дарит стабильность и уверенность в завтрашнем дне для каждой югорской семьи.

С праздником! С Днем работников нефтяной и газовой промышленности!


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Сегодня в 08:03, просмотров: 326, комментариев: 0
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