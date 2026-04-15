Рассказываем, сколько нарушений выявили за зиму в Сургуте, как их фиксировали и какую роль сыграл «Дозор»

Сугробы, которые неделями лежат во дворах и у городских объектов, остаются одной из главных проблем Сургута. За зиму специалисты проверили почти 20 тысяч территорий и подтвердили: чаще всего нарушают сроки вывоза снега.

Как контролируют город

Контроль за состоянием города зимой ведется сразу в нескольких форматах. Это и выездные проверки сотрудников администрации, и работа аппаратно-программного комплекса «Дозор», который фиксирует нарушения автоматически.

При этом, как отмечают в администрации, основная нагрузка по-прежнему ложится на специалистов.

«Дозор ‒ это техническое средство, которое, скажем так, в основном все равно имеет вспомогательный характер, так как все мероприятия контрольно-надзорные проводятся в большинстве случаев людьми. В зимний период, который длится с 15 октября по 15 апреля, помимо «Дозора», сотрудники контрольного управления проводят выездные обследования», ‒ рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС начальник отдела административного контроля контрольного управления администрации Сургута Рифат Галиуллин.

За этот период специалисты обследовали 19 900 объектов. По итогам проверок вынесено 150 информирований профилактического характера, 69 предостережений и 70 предписаний. Если требования не исполнялись, возбуждались административные дела ‒ таких случаев было 22.

Два города в одном: дворы и бизнес

Все нарушения условно делят на два крупных блока.

«Мы делим город на два кластера: первый ‒ это придомовые территории, где работают управляющие организации, ТСЖ и ТСН. Второй ‒ это частные территории: торговые центры, магазины, общественно-деловые зоны и социальные объекты», ‒ пояснил Галиуллин.

И в обоих случаях главная проблема остается одинаковой ‒ несвоевременный вывоз снега.

По правилам благоустройства, уборка должна проводиться не реже одного раза в месяц, а снежные валы необходимо вывозить в течение семи дней после складирования. Однако эти сроки регулярно нарушаются.

Как работает «Дозор»

Комплекс «Дозор» позволяет фиксировать нарушения без участия человека ‒ в автоматическом режиме. При этом применяется упрощенная процедура привлечения к ответственности.

«В таких случаях не составляется протокол об административном правонарушении, лица не вызываются на заседание административной комиссии. Постановление выносится в автоматическом режиме, направляется через систему межведомственного электронного взаимодействия на Госуслуги, а при неуплате ‒ в службу судебных приставов», ‒ объяснила начальник отдела по организации работы административной комиссии Роза Киричек.

Система фиксирует несколько видов нарушений: зимой ‒ несвоевременный вывоз снега, в межсезонье ‒ граффити, летом ‒ парковку автомобилей на газонах.

Отдельно власти отмечают, что именно парковка на зеленых зонах остается одним из самых массовых нарушений. Так, по данным администрации Сургута, только за восемь месяцев 2025 года к ответственности за это привлекли 1 305 автовладельцев. Общая сумма штрафов составила 1,6 млн рублей.

При этом «Дозор» не сразу наказывает, а дает шанс исправиться.

«Конкретно про снежные массы. Есть первичная фиксация, промежуточная фиксация и итоговая. Если между первичной и итоговой фиксацией снежные массы будут вывезены, то привлечение к административной ответственности не будет иметь место», ‒ отметила Киричек.

Минимальный штраф по автофиксации составляет 10 тысяч рублей. Около половины нарушителей оплатили его добровольно. Остальным придется платить уже в увеличенном размере.

Как подчеркнули представители мэрии, в этом году, в отличие от прошлого, не было повторных нарушений.

Брошенные автомобили

Еще одна проблема, с которой сталкиваются городские службы, ‒ брошенные автомобили.

В зависимости от их расположения, ответственность за них несут либо управляющие компании, либо городские службы. Отдельная категория ‒ разукомплектованные машины без номеров.

«Если автотранспортное средство находится без государственных регистрационных знаков, действует упрощенный порядок. Составляется акт, материалы направляются в комиссию, которая принимает решение о вывозе, так как невозможно идентифицировать собственника», ‒ пояснил Галиуллин.

За прошлый год только контрольное управление выявило около 200 таких автомобилей. В целом по городу ‒ порядка 800.

Что изменится летом

Работа «Дозора» напрямую зависит от сезона. С окончанием зимы его функции меняются.

«Как только растает снег и появится трава, «Дозор» будет перепрограммирован на фиксацию транспортных средств, размещенных на территориях, занятых травянистыми растениями», ‒ рассказала Роза Киричек.

Таким образом, контроль за благоустройством в Сургуте продолжается круглый год ‒ меняются только приоритеты: зимой ‒ снег, летом ‒ парковка и состояние городской среды.