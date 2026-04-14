В Сургуте готовят реформу мэрии: землю и стройку хотят связать в одно суперведомство

В Сургуте появилась информация о крупной административной реформе, которая может объединить под одним куратором два ключевых для города направления — землю и имущество, а также архитектуру и градостроительство. На первый взгляд это выглядит как техническая перестройка, но на деле может изменить сам принцип принятия решений в строительной политике города.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему идея такого суперведомства вызывает сомнения, чем опасно ослабление внутренней конкуренции между департаментами, как кадровый дефицит влияет на устройство мэрии, и почему подобные перестановки способны еще сильнее упростить городскую архитектуру и усилить зависимость администрации от девелоперов.

Дмитрий Щеглов: Появились слухи о том, что в Сургуте пройдет заметная и важная административная реформа. Якобы под одного директора департамента — заместителя главы будет определено два суперведомства, которые, пожалуй, больше всего влияют на жизнь города: это департамент имущественных и земельных отношений и департамент архитектуры и градостроительства. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Обсудим эту историю. Мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Давайте расскажу небольшую фабулу происходящего. Как известно, не так давно Алексей Фокеев, который заместитель главы по строительству, давний заместитель главы, не в первый раз он занимает эту должность, собирался уходить в отставку. Как выяснилось позже, потом он на какое-то время передумал, сейчас якобы он снова собирается уходить в отставку.

По слухам, он хотел сначала перейти в «Бруснику», чтобы курировать проект застройки ядра центра Сургута, но когда «Брусника» не выиграла этот конкурс, а выиграл «Сибпромстрой», произошли какие-то новые переговоры, и, возможно, Алексей Фокеев перейдет в «Сибпромстрой», чтобы курировать эту самую большущую и важнейшую стройку ядра центра Сургута. И тогда он станет вторым заместителем главы города, который работает в этой структуре после Андрея Сурлевича. Но это нас волнует в настоящий момент меньше всего, потому что больше всего нас волнует возможная административная реформа, которую сейчас готовятся провести в администрации города.

Якобы должна быть следующая схема: будет директор департамента, который руководит одним из ведомств — или ДИЗО, или ДАиГ. И при этом этот же директор департамента является заместителем главы города, который курирует и ДИЗО, и ДАиГ. То есть в этом случае мы увидим некоторую разбалансировку этого всего механизма, получается, потому что будет заместитель, у которого есть собственный департамент, и у него еще будет такой «приемный» департамент, который он должен курировать в контакте с его директором. И ходят слухи, что вот этим самым победившим департаментом, который станет ведущим, будет именно ДИЗО — департамент имущественных и земельных отношений.

Как это случится, мы пока еще не знаем, но порассуждать о происходящих перипетиях, проблемах, возможном кадровом голоде в этом секторе сургутской власти мы уже, в принципе, можем. Тарас, как тебе этот механизм, такой необычный механизм создания этого квазисуперведомства, такого полуторного департамента, полуторного заместителя, который будет, с одной стороны, рулить своей структурой, а с другой стороны — еще и курировать работу другой?

Т.С.: Мне кажется, что объединять два ключевых для муниципалитета направления — земля и имущество, с одной стороны, и архитектура и строительство — с другой, в большое суперведомство не совсем верно. Потому что между этими направлениями должна существовать нормальная конкуренция. Такая на уровне проработки вопросов, не чиновничья конкуренция за ресурс, хотя это мы наблюдаем, к сожалению, но это, видимо, неизбежно. А именно конкуренция, означающая творческий подход к выработке правильных для города решений.

Поскольку земля, имущество и строительство являются единственными чисто муниципальными направлениями деятельности у Сургута и у других муниципальных образований, все остальные так или иначе курируются либо субъектом федерации, либо федеральными органами власти, то делать из двух, по большому счету, не сильно-то и связанных функционалом ведомств одно суперведомство нехорошо. Тут, конечно же, коррупциогенные риски возрастают кратно. А если мы посмотрим на статистику возбуждения уголовных дел против муниципальных служащих или статистику предписаний прокуратуры об устранении выявленных или предполагаемых нарушений законодательства, то большинство выявляемых недостатков и проблем муниципальной деятельности, не только города Сургута, происходит как раз в этих двух ведомствах.

Д.Щ.: Еще коммуналка, наверное.

Т.С.: Хорошо, но, кстати говоря, тут в этой административной перестройке фигурирует и коммунальное ведомство. То есть есть муниципалитеты, где существуют подобные структуры крупные, и один большой заместитель курирует и коммуналку, и имущество, не знаю, стройку отводят в сторону.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Коммуналку с имуществом часто объединяют. И в сургутской истории это было. То же самое. Это не очень правильно, потому что получается так: некто решил получить привлекательный земельный участок. Разберем типичную ситуацию. И ему необходимо пройти все эти бюрократические циклы для выделения земельного участка для строительства на нем того или иного объекта. Неважно, кто этот некто: какой-нибудь предприниматель из прекрасных южных стран, который хочет шиномонтажку превратить в трехэтажный или пятиэтажный гараж-дефис-торговый центр, или это какой-нибудь муниципальный подрядчик, выигравший конкурс и обязанный построить там школу, например.

И вот начинается: когда у тебя работа ведется с двумя или тремя разными ведомствами, ты все-таки как-то готовишься к этому, у тебя техзадание прорабатывается качественно. То есть большее количество контролирующих лиц обращает внимание на твой проект, на твои действия. Более трезвая оценка дается проектно-сметной документации, проектному решению. И так далее. То есть ты приходишь с любым вопросом и его обосновываешь. Теперь получается: ты, можно сказать, в одном окне оформляешь все эти вещи. Хорошо это или плохо? Если смотреть по опыту сургутского подхода к теме градостроительства, я думаю, что не очень хорошо. Потому что мы увидим еще больше упрощения архитектуры. Ее, в общем-то, нет в Сургуте совершенно, она отсутствует как вид зодчества, как вид искусства. Архитектуры нет. Но тут ее вообще не будет.

А с другой стороны, мы увидим увеличение коррупциогенного фактора. Не обязательно, что там все начнут взятки брать, как-то там заниматься деньгами. Коррупциогенный фактор — он же такой, достаточно многопластовое явление. И, например, продажа Агентства воздушных сообщений за низкую цену — там никто формально ничего не украл вроде бы, но следствие утверждает, что город получил большой ущерб, исчисляемый сотнями миллионов рублей. Тут то же самое: когда чиновник без внутренней качественной проработки вопроса начнет принимать решения, связанные с имущественными сделками, земельными сделками, со строительством, он может элементарно просто не понять, чем он занимается. Он будет упрощать все максимально. Это, опять-таки, свойство любого чиновника. И, боясь преследования за неправильно оформленное решение, вот это упрощение он доведет до совершенства. В итоге мы будем наблюдать бесконечное строительство безжизненных жилищных комплексов, не ориентированных на потребителя, то есть на людей, а на извлечение прибыли девелоперами. А такие структуры невольно станут больше обслуживающей структурой девелоперов, нежели городских интересов.

Вот мы говорили на прошлой неделе на эту тему: почему местные чиновники превратились в пропагандистов интересов застройщиков, а не интересов жителей? Этому есть простое очень объяснение. С одной стороны — необходимость выполнять жесткие федеральные законодательные требования, которые федеральная власть спускает на субъекты федерации и на муниципалитеты, и они обязаны выполнять часть функций важных. Одна из них — это национальный проект и федеральные программы строительства доступного жилья, расселения всякого аварийного и прочего жилья.

Д.Щ.: Создание «квадратов».

Т.С.: Да. Хочет муниципалитет или не хочет, он обязан это делать. Может быть, каждый мэр мечтает строить выдающиеся произведения архитектурного искусства, но когда он берет документы, с которыми к нему приходит девелопер, он просто не в состоянии пробить эту машину, остановить ее. Он вынужден с этим соглашаться и изображать какой-нибудь маленький спектакль, как будто бы он чего-то требует от девелопера. Так вот, на этом фоне создание подобной структуры только усугубит данную проблему.

И если федеральное законодательство и какое-то направление деятельности той или иной политики субъекта федерации или федерального правительства муниципалитет изменить не в состоянии, то вот регулировать кадровыми решениями подобные проблемы он может. И вот здесь как раз тот случай, когда, наверное, муниципалитет мог бы все-таки поработать с кадровым рынком и поискать кандидатов на должность заместителя главы по строительству, например, и укомплектовать отдельно департамент имущественных и земельных отношений, департамент архитектуры и градостроительства, ставку зама по стройке. Просто это можно сделать. Тут надо просто поработать.

А если такая структура будет принята, то это означает, что, к сожалению, опять принимается решение простое, упрощенное, вот самое короткое: давайте мы под существующую кадровую базу поменяем структуру. Этим администрация Дмитрия Попова сильно занималась. Когда у нас был его конкурент Роман Марков, позже присоединился Алексей Сафиоллин — и началось: давайте вот так сдвинем, сюда сдвинем, вот это подвинем. Андрей Филатов тоже с такими же манипуляциями зашел на руководство Сургутом: под существующие кандидатуры начинали менять структуру администрации. И каждый раз мы видим, что административное управление зависит не от идей, которые новые управленцы приносят, это же хорошо, обновление кадров, появляется новый умный работник, он имеет какой-то план действий, озвучивает его, предлагает шефу и народу сургутскому. Нет, управленческие решения начинают зависеть от того, как меняется структура администрации под уже сложившийся аппарат.

Это не очень хорошая вещь, потому что рекрутинг кадров — это обязательная задача на любом уровне: в бизнесе, муниципальном управлении, государственном управлении. И незаменимых кадров, может быть, и нет, но кадры-то все равно где-то есть. Их надо просто искать, создавать условия. Поэтому надо смотреть, что из этой очередной внутриаппаратной реформы выйдет. Это даже не реформа, это просто реакция на действия. Вот Алексей Фокеев уволился, и, видимо, проще поменять структуру администрации, чем искать кандидата на эту ключевую должность в структуре муниципальной власти.

Д.Щ.: Да, если тем более еще почитать новости какие-нибудь федеральные и посмотреть, с какой частотой какие-нибудь заместители или директора департаментов отправляются под следствие, да даже главы в последние годы, то это, конечно, вызывает некоторое удивление, как вообще кадры на такие должности еще пока что у нас находятся. Тем не менее, да, действительно, давайте посмотрим, как это будет все изменяться, как это все в финальном решении Максима Слепова будет выглядеть, кто конкретно это все дело возглавит, и тогда из этого всего можно будет уже делать какие-то более системные выводы. И тем более посмотрим, действительно, про карьерный трек Алексея Фокеева в этом плане.

Т.С.: Ты меня своим итоговым заключением вынуждаешь сделать обязательную ремарку. Кадры пойдут туда, если они идут туда работать. Но когда у заместителя мэра Краснодара или мэра Краснодара, или Сочи, или Краснодарского края арестовывается только квартир 70 штук, тогда ничего удивительного в его аресте нет. То есть не воруй, а просто работай. Такие чиновники есть, их очень много, они прекрасные люди, они очень толковые специалисты, и не надо создавать миф о том, что во власти одни взяточники, одни коррупционеры, одни бандиты. Другое дело, что эти как раз придерживают развитие карьер нормальных честных людей. Вот этой проблемой надо заниматься: надо выдвигать на авансцену честных и умных и заталкивать, в том числе в кутузку, всякое ворье, тогда будет дело. Вот и все.

