Эксперты объяснили причины падения спроса на аренду в ХМАО и рассказали, как арендаторам воспользоваться ситуацией

Рынок аренды жилья и коммерческой недвижимости в ХМАО переживает фазу охлаждения: спрос снижается, а цены постепенно идут вниз. Об этом siapress.ru рассказали представители сургутского филиала компании «Этажи», отметив, что текущая ситуация формирует новые возможности для арендаторов и бизнеса. Об этом и не только – в нашей статье.

Почему падает спрос на аренду

По словам руководителя сургутского филиала «Этажей» Константина Сыпко, снижение спроса связано сразу с несколькими факторами.

«Несмотря на богатство региона ресурсами, мировые колебания цен на нефть и газ негативно влияют на российскую экономику в целом. В результате у предприятий и частных компаний снижается инвестиционная активность и сокращается необходимость в расширении штатов и аренде нового жилья для сотрудников», – отметил он.

Свою роль сыграли и завершение крупных проектов, а также стабильность подрядчиков.

«Закончен крупнейший проект – строительство моста через реку Обь, в городе большинство тендеров выиграли те же организации, что и в 2025 году, как следствие, продлены договоры аренды и сотрудники остаются на своих местах», – добавил Сыпко.

Кроме того, на рынок влияет снижение притока новых работников и изменения в трудовых моделях.

«В регионе наблюдается снижение притока новых работников, особенно в сегменте временного проживания, а также увеличение внутренней переадресации сотрудников в другие регионы или страны. Вследствие этого спрос на краткосрочную аренду уменьшился», – пояснил эксперт.

Он также отметил, что демографические изменения и рост «удаленки» приводят к тому, что люди реже ищут долгосрочную аренду.

Почему снижаются цены

На фоне снижения спроса на рынке сформировался дисбаланс, который напрямую влияет на стоимость аренды. Как рассказала руководитель департамента аренды филиала «Этажей» Валерия Сотник, предложение сегодня превышает спрос.

«На фоне невысокого спроса арендные ставки постепенно снижаются, так как возник дисбаланс между предложением и спросом. Квартиры, которые не продавались в период с 2024-2025 годов по причине высокой ключевой ставки, пополнили рынок аренды», – указала она.

В таких условиях собственники вынуждены менять подход.

«Арендодатели идут навстречу, предлагая более выгодные условия: снижение стоимости, гибкие сроки, дополнительные услуги. Появляется конкуренция между собственниками за арендаторов, что дополнительно снижает цены», – добавила Сотник.

Дополнительное давление на рынок оказывает и миграция населения. «Собственники переезжают из ХМАО в другие регионы, оставляя свое жилье арендаторам», – пояснила эксперт.

При этом устаревшие объекты или квартиры с недостаточной инфраструктурой теряют привлекательность, что также влияет на стоимость аренды.

Какие возможности появились у арендаторов

Сложившаяся ситуация открывает для арендаторов ряд преимуществ. По словам специалистов, сейчас можно существенно сократить расходы, переехав в более комфортное жилье на выгодных условиях или договорившись о снижении стоимости аренды.

«В условиях снижающегося спроса арендодатель зачастую идет на уступки: уменьшает депозиты, увеличивает сроки аренды с более гибкими условиями, отпадает необходимость платить за дорогую инфраструктуру, которая не пользуется спросом», – пояснили в компании.

Для бизнеса это также возможность пересмотреть расходы. Компании могут легче договариваться об изменении условий аренды и снижении затрат на содержание объектов.

Эксперты советуют арендаторам активно искать предложения, торговаться и рассматривать альтернативные форматы аренды, включая краткосрочные варианты. Также важно обращать внимание на расположение и инфраструктуру объектов, поскольку спрос на такие квартиры остается более устойчивым.

Прогнозы и ожидания

По оценке специалистов, текущая ситуация является закономерной и отражает поиск баланса между спросом и предложением.

«В будущем ситуация может стабилизироваться либо начать восстанавливаться по мере адаптации экономики региона к новым условиям. Тем не менее, текущая тенденция выгодна для тех, кто ищет возможность переснять жилье или заключить договор на более выгодных условиях. Время активных действий и грамотных переговоров – самое подходящее», – подчеркивает Сотник.

При этом уже во второй половине лета ожидается рост активности. Эксперты связывают это с притоком юридических лиц, началом спортивного сезона, а также увеличением числа студентов. Кроме того, в 2026 году ХМАО вошел в число регионов, участвующих в проекте повышения доступности образования, что может привести к дополнительному спросу на аренду жилья.

«На рабочие специальности поступают абитуриенты с низкой успеваемостью, в связи с чем прогнозируется больший приток студентов по сравнению с прошлым годом», – сообщают спикеры.

Сколько стоит аренда в Сургуте: на примере студий и «однушек»

На фоне снижения спроса на аренду в Сургуте сохраняется заметный разброс цен – от бюджетных вариантов до более дорогих квартир с хорошим ремонтом.

Например, на «Авито» самые доступные студии начинаются от 19 тысяч рублей. За эту сумму сдается квартира площадью 33 квадратных метра на улице Есенина. В объявлении указано: «Косметический ремонт, чистые стены. Полностью меблирована: диван, шкафы для хранения вещей. Вся необходимая техника: плита, холодильник, стиральная машина. Есть балкон».

Квартира-студия, 33 м². Это фото и далее: «Авито»

Самые дорогие студии доходят до 40 тысяч рублей. Например, квартира площадью 27 квадратных метров на улице Университетской. «Квартира расположена на 12 этаже кирпичного дома, построенного в 2012 году. В доме есть мусоропровод, а также два пассажирских и один грузовой лифт. Во дворе открытая парковка и детская площадка. В квартире выполнен евро ремонт. Студия обеспечена всем необходимым для комфортной жизни. Вся мебель и ремонт новые, в квартире никто не проживал», – отмечает арендодатель.

Квартира-студия, 27 м²

Однокомнатные квартиры можно найти от 18 тысяч рублей. Такой вариант площадью 30,2 квадратного метра сдается на улице Маяковского. «Уютная квартира», – говорится в объявлении.

1-к. квартира, 30,2 м²

Самые дорогие «однушки» стоят до 60 тысяч рублей. Например, квартира площадью 39,4 квадратного метра на улице Ивана Захарова в доме комфорт-класса. «B квартире выполнен ремонт по дизайн проекту, с применением дорогих материалов. Предусмотрены разные сценарии освещения. Квартира полностью меблирована качественной, встроенной мебелью. <…> Полностью готова к проживанию», – указано в объявлении.

1-к. квартира, 39,4 м²

Напоминаем, ранее эксперты рассказали, как изменился спрос на покупку и аренду недвижимости в Сургуте после корректировки ипотечных программ.