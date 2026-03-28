Электросамокатам в Сургуте поставили жесткие рамки: разбор новых правил

В Сургуте официально завершилась самокатная вольница: городские власти и дума утвердили новые правила для кикшеринговых компаний. Теперь арендуемые электросамокаты не смогут ездить по целому ряду территорий, а скорость и парковка будут жестко ограничены.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, зачем власти вводят новые ограничения для электросамокатов, почему кикшеринг стал заметным раздражителем для горожан, могут ли запреты ударить по самому бизнесу аренды самокатов и почему порядок на улицах нужно наводить не точечно, а комплексно.

Дмитрий Щеглов: Вольница электросамокатчиков в Сургуте официально завершена. С чем я вас могу поздравить или огорчить, может быть. Тем не менее сургутская Дума окончательно вместе с администрацией утвердила новые правила работы кикшеринговых компаний. Соответственно, те, кто будет брать электросамокаты напрокат, будут вынуждены подчиняться определенному своду правил. Их мы сейчас и обсудим. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем, друзья.

Д.Щ.: Опишу базово, что изменилось, что теперь. Во-первых, нельзя будет ездить на электросамокатах по узким тротуарам, если там меньше полутора метров. На площадях, бульварах, территориях школ, в парках, в том числе в парке «За Саймой», их вообще не будет. Будет ограничена скорость движения: во дворах, в жилых зонах, точнее, — 10 км/ч, на центральных улицах — 15 км/ч. На участке от Пролетарского проспекта до парка «За Саймой» и на Университетской до парка «За Саймой» электросамокатчиков не будет вообще. По крайней мере, тех, кто ездит не на своем, а арендует у кикшеринговых компаний. Плюс еще будет появляться некоторая разметка для парковки. Нельзя будет бросать эти аппараты на мостах, обочинах, участках с ограниченной видимостью и в 100 метрах от образовательных учреждений.

Базово я накидал основной список того, что теперь нам предстоит. Как тебе, Тарас?

Т.С.: Здесь надо понимать, какую цель преследуют власти, ограничивая самокатчиков. Потому что, с одной стороны, самокаты — это хорошо. Тот же школьник может на самокате добраться до школы, правда же?

Д.Щ.: Вполне.

Т.С.: Это нормально? Я думаю, да. То есть все экологично, это разгружает дороги, не надо возить его родителям на автомобиле, не надо ехать на автобусе переполненном, то есть сел на самокат — доехал. Соответственно, ограничения по парковке возле образовательных учреждений тут мне уже немножко непонятны. Но я догадываюсь, допускаю, что речь идет о борьбе с водителями — как они называются, которые пользуются самокатами? — дикими, которые не учитывают интересов ни пешеходов, ни других участников уличного движения.

По правде сказать, в большинстве своем самокатчики стали заметным раздражающим фактором для горожан. Не только сургутян, но и жителей многих других городов. Потому что действительно это очень неприятно, когда какой-нибудь доставщик еды, курьер на самокате несется по тротуару, совершенно не учитывая твоего присутствия как пешехода. Или он то же самое проделывает на дороге, создавая помехи водителям. То есть фактор это раздражающий.

Но мы в случае с самокатчиками имеем историю, когда действие то или иное пошло раньше создания регламента. Открылся такой стартап, вообще в мире, захватил он весь мир на самом деле: и Россию, и Сургут в том числе. И при отсутствии законодательного регулирования вот этой сферы жизни он стал доминировать в некоторых моментах. И это доминирование привело к тому, что самокатчики, не имея никаких правил, ограничений, стали мешать, многим просто элементарно мешать жить.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: И, естественно, власти начинают на этот процесс реагировать. Реакция, как всегда, запоздалая, но, опять-таки, еще раз: это научно-технический прогресс. Возникло ноу-хау, никто не ждал, что так можно. И с каким-то запозданием, когда уже все свыклись с этими самокатами, а сам кикшеринг на самокатах превратился в достаточно заметную отрасль экономики, целую сферу, местные власти задумываются, как же это все дело поправить.

Хорошо, поправят, ограничат — ради бога. Здесь такой вопрос: а в принципе не является ли вот эта деятельность, тех компаний кикшеринговых, которые сдают в аренду самокаты, таким бизнесом с короткой жизнью? То есть стартап произошел, поработал какое-то время, заработал какие-то деньги и, сталкиваясь с ограничением властей, начинает умирать. Возможно, мы это будем наблюдать. Возьмем систему Airbnb, которой до недавнего времени россияне активно пользовались, но во всем мире продолжают пользоваться. То же самое: очень качественный, интересный стартап, захватил мир, сделал много удобств для туристов и параллельно доставил множество неудобств местным жителям, которым не нравятся шумные компании, туристы, которые постоянно меняются, хлопают дверями, не так выбрасывают мусор и так далее.

И по всему миру местные власти, региональные власти начали этот сервис Airbnb просто давить. И есть регионы, где вести частную предпринимательскую деятельность через платформу Airbnb стало невыгодно. Грубо говоря, люди, сдававшие свою недвижимость в краткосрочный наем через платформу Airbnb, вернулись к долгосрочному найму, а то и вовсе продают свою недвижимость.

Кикшеринговая тема, мне кажется, в истории с самокатами идет по этому же направлению. То есть властям проще внедрить множество запретительных мер, регулирующих деятельность кикшеринговых компаний настолько сильно, что они просто пересмотрят свой бизнес-план, может быть, даже уйдут. Потому что по Сургуту, вот ты перечислил, получается, что проехать-то нигде и нельзя, в общем-то.

Д.Щ.: Да, надо будет посмотреть на практику.

Т.С.: Сам по себе местный закон написан так интересно: там про полтора метра, про 100 метров. Кто будет мерить с рулеткой? Кто-то будет стоять, полтора метра мерить ширину тротуара? А если метр сорок девять? Понятно, что это рамочная вещь, и она в целом дает направление для понимания и операторам этого бизнеса, и его субъектам, то есть тем, кто пользуется кикшерингом как частное лицо, ну и остальным горожанам.

Но, в принципе, если мы говорим о порядке на улицах города, то борьба с нерадивыми ездаками, самокатчиками, — это прекрасно, это хорошо, но она должна осуществляться в рамках большой комплексной программы по наведению порядка в целом на городских пространствах. Я бы борьбу с кикшерингом, с самокатами видел как одно направление из многих других. Мы об этом тоже много раз говорили: жестокая борьба, более жестокая, более принципиальная, чем с этим кикшерингом, с неправильной и незаконной парковкой автомобилей на тех пространствах, которые для этого не предназначены. Если людей раздражает какой-то самокатчик — это можно понять. Но автовладелец, который где хочет паркует свою машину, помимо того, что загрязняет общественно-городское пространство, он еще и создает угрозу для жизни жителей. Потому что припаркованный автомобиль в неположенном месте, когда он начинает трогаться, является неожиданной помехой для пешеходов — люди не ожидают, что тут может быть машина. Он мешает проезду спецтехники, он мешает муниципальной коммунальной технике чистить снег. Это очень серьезная проблема. И тут город должен тогда расширять свою программу.

То же самое касается изменения городских автомобильных дорог. Они в Сургуте еще советских времен, многие из них, не все, очень странно спроектированы: там организация полосного движения, организация светофоров с правыми и левыми стрелками. В общем, большая программа. Знаки некоторые непонятные в Сургуте. Эти же заборчики, которые Максим Слепов тащился сносить наконец. То есть оказывается, что все-таки разрешает закон эти нелепые, уродующие городское пространство заборчики возле пешеходных переходов сносить. Вот это должна быть общая цельная программа. И тогда мы будем понимать, что этот местный закон, местные ограничения, направлены не просто против противных самокатчиков, которые нам мешают спокойно осуществлять променад по тротуарам, а это часть большой умной, перспективной, комплексной работы по улучшению городского жизненного пространства.

Д.Щ.: Да, и я бы здесь еще добавил маленький такой кусочек того, что у нас же еще есть люди, которые ездят на личных электросамокатах, которые могут ездить по любым тротуарам, по любым паркам, по любым дорогам. И нужно, чтобы еще их тоже как-то немножко вразумляли, объясняли им правила, объясняли, как ездить хорошо, как ездить плохо, и чтобы они соблюдали тоже какой-то свод писаных или неписаных правил. Здесь с ними уже, видимо, нужно какую-то информационную и личную работу проводить.

Т.С.: Но вот это ровно то, о чем я и говорю. Это должна быть комплексная работа. Вы не можете регулировать самокатчиков, которые пользуются кикшерингом, и забыть о существовании частников, велосипедистов, самокатчиков, скейтбордистов, тех, кто на роликах носится. То есть вы должны какие-то, безусловно, общие базовые рамочные правила жизни в городском сургутском пространстве прописать. То есть мы же понимаем, что автомобилист не может запарковаться на газоне во дворе дома под своими окнами — мы это понимаем, и это прописано. То же самое надо прописать во всех ключевых базовых случаях. Все детали не пропишешь. Регламент — это не всегда хорошо. Но это не всегда плохо все-таки. Тут надо соблюдать баланс.

