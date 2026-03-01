Рассказываем о законах, которые вступят в силу в марте 2026 года

С 1 марта в России вступают в силу новые законы, которые затронут сферу ЖКХ, защиту от мошенников, правила рекламы, медобразование, туризм и работу с иностранными сотрудниками. О ключевых изменениях законодательства рассказали в Госдуме.

1 марта

Борьба с незаконным оформлением займов

Микрофинансовые организации будут обязаны направлять в Банк России информацию о случаях и попытках заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента. Ранее это требование было установлено в отношении банков. Изменения позволят отслеживать мошеннические операции и бороться с ними.

Защита русского языка

Информация на вывесках, указателях, табличках должна будет размещаться на русском языке и может дублироваться на языках народов России. Исключения – фирменные наименования и товарные знаки. Новые жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы.

Единый срок внесения платы за услуги ЖКХ

Теперь плату за жилое помещение и коммунальные услуги нужно вносить до 15 числа следующего месяца. Платежные документы предоставляются не позднее 5 числа. Закон позволит гражданам избежать просрочки оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Защита граждан от автоплатежей за онлайн-подписки без согласия

На сервисы онлайн-подписок возлагается обязанность принять от клиента отказ от использования ранее предоставленных реквизитов банковского счета. Направить его можно будет в том числе в электронной форме. В таком случае продление платной услуги подпадет под запрет.

Обеспечение здравоохранения кадрами

Студенты медицинских университетов, поступившие на бюджет в ординатуру, будут заключать договоры о целевом обучении. Выпускникам помогут освоиться в профессии наставники. Перечень специальностей, которых это касается, устанавливает Минздрав. Место работы молодые врачи могут выбрать самостоятельно среди организаций, участвующих в системе ОМС.

Повышение качества медицинской помощи

Не допускается реализация образовательных программ медицинского и фармацевтического образования с применением электронного и дистанционного обучения, кроме случаев, определенных федеральными стандартами. Образовательные организации должны получить заключение Росздравнадзора о наличии кадрового и материально-технического обеспечения. Разрабатывать типовые дополнительные профессиональные программы медобразования будет Минздрав.

Сохранение традиционных ценностей

Владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей должны будут пресекать распространение фильмов или сериалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание. Таким фильмам не выдадут прокатное удостоверение.

Сохранение объектов культурного наследия

Упрощается проведение работ по поддержанию объектов культурного наследия в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, которые не затрагивают предмет охраны объектов, внешний облик здания и конструктивные решения. В таком случае достаточно будет уведомить соответствующие органы. Закон предусматривает закрытый перечень работ.

Поддержка самозанятых в такси

Для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, предусматривается региональная квота в размере 25% от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте РФ. Остальные машины, включаемые в реестр, должны будут соответствовать одному из параметров локализации. Это не касается транспортных средств, внесенных в реестр ранее 1 марта 2026 года.

Ужесточение требований к рекламе энергетиков

Реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, не должна обращаться к несовершеннолетним или содержать информацию о наличии биологически активных добавок. Также в ней необходимо предупреждать о вреде чрезмерного потребления такой продукции.

Внесудебная блокировка сайтов, продающих табак и вейпы

Интернет-ресурсы, предлагающие розничную продажу дистанционным способом табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов или устройств для потребления никотина, будут включать в реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию, и блокировать без решения суда. Владельцы социальных сетей обязаны проводить мониторинг в целях выявления таких предложений.

Система противодействия мошенникам

Создается система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий (ГИС «Антифрод»). В ней будут храниться сведения о кибермошенниках и их абонентских номерах, фишинговых сайтах. Доступ к системе получат Генпрокуратура, СК РФ, Банк России, кредитные организации, операторы связи и организации, перечень которых установит Правительство.

Противодействие пропаганде наркотиков

Уточняются нормы о запрете пропаганды наркотических средств. Устанавливается запрет на распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о незаконных действиях с наркотиками, без нанесения специальной маркировки. Также ужесточается административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотиков.

Новое определение туристского продукта

Расширено содержание туристского продукта. Установлено, что он включает перевозку путешественников, обслуживание со стороны экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Изменения призваны повысить ответственность компаний и усилить защиту туристов.

Расширение перечня оснований для увольнения мигрантов

Работодатели смогут прекращать трудовые договоры с иностранными сотрудниками, чтобы привести их численность не только в соответствие с федеральными законами, указами Президента или постановлениями Правительства, но и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Повышение уровня занятости инвалидов

Квоту для приема на работу инвалидов будут устанавливать для всех видов обособленных структурных подразделений организаций, в том числе расположенных в других регионах. Решение позволит повысить занятости людей с инвалидностью, их социальную интеграцию.

Госконтроль за обслуживанием газового оборудования

Определены требования к техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене газового оборудования, усиливается государственное регулирование в этой сфере. Правительство России будет определять порядок разработки и утверждения цен за указанные услуги. Техобслуживание и ремонт газового оборудования сможет проводить не только организация, поставляющая ресурс в многоквартирный дом, но и другие подрядчики, отвечающие установленным требованиям.

Добровольные пожарные будут проходить профессиональное обучение

Работники добровольной пожарной охраны, у которых нет специального профобразования, будут проходить подготовку по основным или дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности. Типовые программы обучения разрабатывает и утверждает МЧС России.

Государственный учет жилищного фонда

Заработал новый механизм государственного учета жилищного фонда. В основу системы ляжет ведение электронных паспортов многоквартирных домов в ГИС ЖКХ. В них будут фиксироваться технические характеристики зданий и состояние отдельных элементов конструкций и инженерных систем. Также туда включат информацию о датах проведения капитального ремонта, результатах осмотров общего имущества и сведения об аварийности зданий.

Контроль за передачей научных разработок

Субъекты научной деятельности будут обязаны предоставлять в единую информационную систему учета сведения о планируемых исследованиях и разработках с участием иностранных граждан и организаций. Кроме того, закрепляется обязанность сформировать перечень научных направлений и экспериментальных разработок, участие в которых иностранных граждан и организаций возможно только по согласованию с федеральными органами безопасности.

Уточнение порядка учета разрешений на вылов водных биоресурсов

Вводится реестровая модель учета разрешений на вылов водных биоресурсов. В список будут вносить записи о предоставлении разрешения на добычу в отношении каждого судна и лица, осуществляющего рыболовство. Разрешения или выписки из реестра должны находиться на каждом судне до 1 января 2027 года.

Спецрегулирование в сфере оказания услуг ЖКХ

Правительство РФ в случае введения специальных режимов вправе определить перечень субъектов РФ, в отношении которых устанавливаются особенности применения положений жилищного законодательства, а также законодательства в сферах газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и период их применения.

Новый порядок перевода земель сельхозназначения в другие категории

Устанавливается новый порядок перевода земель и земельных участков сельскохозяйственного назначения в другие категории земель. В частности, акт о переводе земель или земельных участков сельскохозяйственного назначения в другие категории земель, (за исключением земель, находящихся в федеральной собственности), принимается исполнительным органом субъекта РФ в соответствии с соответствующим законом субъекта.

Уточняются требования аттестации специалистов, ответственных за безопасность дорожного движения

Регламентированы требования, предъявляемые к аттестации лица в качестве специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, на право заниматься соответствующей деятельностью. Соответствующие комиссии будут формироваться Минтрансом России из представителей ФБУ «Росавтотранс», подведомственного министерству, и Ространснадзора, а также из участников образовательных и иных НКО.

3 марта

Безопасность детского отдыха

Региональную межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ. Также в состав комиссии войдут представители региональных органов здравоохранения.

Упрощается процедура предварительного расследования

Предварительное расследование смогут проводить не только там, где находится обвиняемый или большинство свидетелей, но и где большинство потерпевших. Это особенно актуально, когда речь идет о хищениях имущества, совершаемых дистанционно. Новые меры позволят более оперативно вести расследования.

Изъятие криптовалюты, полученной преступным путем

Для целей уголовного законодательства цифровая валюта признается имуществом. Устанавливается порядок наложения ареста на нее и особенности ее изъятия при производстве следственных действий. Предусматривается прекращение операций с арестованной цифровой валютой.

