Глава Сургута прокомментировал планы на 2026 год, судьбу «Авроры» и завершение набережной НТЦ

Глава Сургута Максим Слепов прокомментировал принятый депутатами отчет о результатах своей деятельности и работе администрации за 2025 год. После заседания Думы он ответил на вопросы журналистов – в том числе о планах на 2026 год и возможных ограничениях из-за непростой экономической ситуации.

Напомним, во время обсуждения отчета депутат Владимир Болотов заявил: «Лично я теперь буду сравнивать любые процессы с 2025 годом. Потому что этот год наглядно показал, как администрация может работать».

Максим Слепов отреагировал на эту реплику с иронией.

«Не знаю, чем я буду удивлять Владимира Болотова, ему больше всех повезло в прошлом году. На территории его избирательного округа были отремонтированы дороги, дворы в том числе», – отметил глава.

По его словам, в 2026 году работа по ремонту и строительству дорог продолжится.

«На этот год у нас хороший сформирован задел – порядка 15 дворовых территорий. Мы вместе с управляющими компаниями зайдем в ремонтную кампанию. У нас большое количество дорог будет отремонтировано в городе Сургуте в этом году. И, конечно же, продолжается строительство дорог, которые мы начали в прошлом году. Несмотря на непростое финансовое положение сейчас региона, в том числе и Российской Федерации, мы продолжаем эту работу. Не останавливаемся. Даже в настоящий момент идут работы по строительству Восточной объездной дороги», – подчеркнул он.

О возможных ограничениях

Журналисты поинтересовались, готов ли город к более сложному в экономическом плане 2026 году и придется ли от чего-то отказаться.

«Я надеюсь, что нам не придется себя ограничивать. Мы, планируя расходы 2026 года, подошли очень аккуратно. Во-первых, мы зашли в 26-й год без долгов и без кредитов, поэтому чувствуем себя достаточно уверенно. Плюс мы должны быть благодарны нашим градообразующим предприятиям, которые формируют бюджет города Сургута и позволяют нам уверенно смотреть в будущее», – заявил Слепов.

Он добавил, что средства распределены «рачительно», а запланированных проектов на 2026 год достаточно много.

«Аврора», Дом пионеров и исторический парк

Глава рассказал о ключевых инициативах в сфере городской среды. Так, все-таки принято решение о реконструкции Дома пионеров.

«Сейчас ищем специалистов, которые смогут реализовать проект. Мы сохраним этот памятник исторического наследия города, и это будет часть Старого Сургута, как элемент пешего маршрута. Думаю, он будет пользоваться популярностью», − отметил он.

Что касается бывшего кинотеатра «Аврора», по словам Слепова, здание ждет не просто восстановление, а современное обновление.

«Фактически мы уже приняли решение, что будем реконструировать «Аврору». Мы приведем ее в порядок, сделаем современной, красивой, и действительно это здание станет украшением города. Безусловно, название «Аврора» сохраним. Что это будет по наполнению – обсудим с молодежью и жителями города», – сказал он.

Тема будущего «Авроры» и Дома Пионеров в последние годы активно обсуждается в городе. В начале февраля 2026 года в Сургуте запустили новое голосование по дальнейшей судьбе бывшего кинотеатра «Аврора». Сейчас судьба бывшего кинотеатра в Сургуте остается в проработке: отчет по проекту представят до 31 марта.



Напомним, в июне 2025 года стало известно, что Дом Пионеров планируют демонтировать и частично восстановить в другом месте ‒ в Сквере исторической памяти в районе речпорта.

Также в работе находится проект парка исторического наследия в районе речпорта, где уже заложен камень воинам, погибшим на СВО. Концепцию планируют представить на архитектурно-художественном совете.

«Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с Сургутским краеведческим музеем. С вами говорили в прошлом году о парке исторического наследия города Сургута, который в районе речпорта. Мы заложили камень воинам, погибшим на СВО. У нас уже есть концепция, нам предложили очень хорошую концепцию, и мы ее в ближайшем будущем на архитектурно-художественном совете представим. Это будет действительно достойный городу Сургута памятник, который будет находиться в той локации. И сегодня мы уже занимаемся проектированием пространства нашего парка исторического наследия. Я думаю, что он действительно станет украшением города и будет хорошим туристическим маршрутом для тех, кто будет приезжать в город», − поделился Слепов.

Кстати, сквер решено обустроить именно здесь, так как на набережной уже расположено несколько памятников: обелиск сургутским фронтовикам, барельеф труженикам рыбокомбината, монументы в честь рыбаков, помогавших фронту, пограничников и жертв политических репрессий. В начале этого года здесь был заложен камень будущего мемориала в память о погибших в специальной военной операции.

Кроме того, прорабатывается идея восстановления Сургутского острога – как общественного пространства, отражающего облик города 432 года назад.

«Уже проект его придумали, сейчас прорабатываем строительство, формирование для того, чтобы восстановить Сургут таким, каким он был 432 года назад. Я думаю, это тоже станет хорошим общественным пространством, которое будет пользоваться сургутянами и гостями города, в течение всего года», − добавил глава.

Набережная НТЦ

Отвечая на вопрос о набережной у научно-технологического центра, Максим Слепов пояснил, что сама набережная готова, но, чтобы она стала доступной для горожан, требуется завершить все инфраструктурные работы.

«Мы вместе с регионом работаем над тем, чтобы закончить проекты по теплоснабжению, водоотведению и другим сетям. Проект непростой, достался в сложном состоянии, но мы будем исправлять ситуацию. Мы изыскали средства и закончим его, чтобы набережная стала доступной для сургутян», – указал он.

Между тем, стоимость строительства набережной у будущего Научно-технологического центра в Сургуте выросла почти на 250 миллионов рублей. Объект стал самым дорогим бульваром в регионе среди других таких проектов.

Школы

Согласно отчету, в сфере дошкольного образования достигнута 100% доступность для детей от полутора до трех лет. Однако все еще не решена проблема со школами. По словам главы, концессионный механизм оказался нежизнеспособным, поэтому строительство планируется вести по прямым контрактам в рамках региональной программы.

«На сегодняшний день зафиксированы территории для строительства порядка 13-14 школ. По части объектов уже ведется проектирование. И, естественно, это региональные полномочия. <…> Будем, по всей видимости, в рамках программы обеспечения образовательными учреждениями в регионе, строить по прямым контрактам. Поэтому здесь в ближайшее время, я думаю, мы услышим новости от региона. Мы свою часть сделали. У нас есть площадки, у нас есть вся инфраструктура. Теперь вопрос только о финансировании регионально, возможно, федерально. Будем ждать», − обратил внимание мэр города.

Ранее Максим Слепов заявлял, что строительство школ сегодня находится в приоритете как у города, так и у округа. По его словам, чтобы перевести систему образования на односменный режим, Сургуту необходимо построить от 13 до 19 новых школ.

Что не успели в 2025 году

Слепов признал, что часть работ по благоустройству не удалось завершить в прошлом году.

«Не все успели сделать. Но в этом году мы догоним то, что не успели. Мы заранее подготовились − и финансово, и технически», – сказал он.

В 2026 году город планирует масштабную работу по обновлению общественных пространств: внедрение айдентики Сургута, создание муралов, обновление садово-парковой мебели, приведение в порядок зеленых зон и газонов.

«Работа предстоит большая. Я надеюсь, что жители увидят и оценят изменения уже в ближайший сезон», – резюмировал глава Сургута.