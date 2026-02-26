16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,4678   EUR  90,3211  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы, что руководители региональной энергетической комиссии, согласовавшие резкое повышение тарифов на электроэнергию в Югре, что-то сделали неправильно, как заявил премьер-министр М. Мишустин на докладе в Госдуме?
Комментировать
0
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Глава Сургута Максим Слепов рассказал, чем город будет «удивлять» в 2026 году

Глава Сургута прокомментировал планы на 2026 год, судьбу «Авроры» и завершение набережной НТЦ

​Глава Сургута Максим Слепов рассказал, чем город будет «удивлять» в 2026 году
Фото: siapress.ru

Глава Сургута Максим Слепов прокомментировал принятый депутатами отчет о результатах своей деятельности и работе администрации за 2025 год. После заседания Думы он ответил на вопросы журналистов – в том числе о планах на 2026 год и возможных ограничениях из-за непростой экономической ситуации.

Напомним, во время обсуждения отчета депутат Владимир Болотов заявил: «Лично я теперь буду сравнивать любые процессы с 2025 годом. Потому что этот год наглядно показал, как администрация может работать».

Максим Слепов отреагировал на эту реплику с иронией.

«Не знаю, чем я буду удивлять Владимира Болотова, ему больше всех повезло в прошлом году. На территории его избирательного округа были отремонтированы дороги, дворы в том числе», – отметил глава.

По его словам, в 2026 году работа по ремонту и строительству дорог продолжится.

«На этот год у нас хороший сформирован задел – порядка 15 дворовых территорий. Мы вместе с управляющими компаниями зайдем в ремонтную кампанию. У нас большое количество дорог будет отремонтировано в городе Сургуте в этом году. И, конечно же, продолжается строительство дорог, которые мы начали в прошлом году. Несмотря на непростое финансовое положение сейчас региона, в том числе и Российской Федерации, мы продолжаем эту работу. Не останавливаемся. Даже в настоящий момент идут работы по строительству Восточной объездной дороги», – подчеркнул он.

О возможных ограничениях

Журналисты поинтересовались, готов ли город к более сложному в экономическом плане 2026 году и придется ли от чего-то отказаться.

«Я надеюсь, что нам не придется себя ограничивать. Мы, планируя расходы 2026 года, подошли очень аккуратно. Во-первых, мы зашли в 26-й год без долгов и без кредитов, поэтому чувствуем себя достаточно уверенно. Плюс мы должны быть благодарны нашим градообразующим предприятиям, которые формируют бюджет города Сургута и позволяют нам уверенно смотреть в будущее», – заявил Слепов.

Он добавил, что средства распределены «рачительно», а запланированных проектов на 2026 год достаточно много.

«Аврора», Дом пионеров и исторический парк

Глава рассказал о ключевых инициативах в сфере городской среды. Так, все-таки принято решение о реконструкции Дома пионеров.

«Сейчас ищем специалистов, которые смогут реализовать проект. Мы сохраним этот памятник исторического наследия города, и это будет часть Старого Сургута, как элемент пешего маршрута. Думаю, он будет пользоваться популярностью», − отметил он.

Что касается бывшего кинотеатра «Аврора», по словам Слепова, здание ждет не просто восстановление, а современное обновление.

«Фактически мы уже приняли решение, что будем реконструировать «Аврору». Мы приведем ее в порядок, сделаем современной, красивой, и действительно это здание станет украшением города. Безусловно, название «Аврора» сохраним. Что это будет по наполнению – обсудим с молодежью и жителями города», – сказал он.

Тема будущего «Авроры» и Дома Пионеров в последние годы активно обсуждается в городе. В начале февраля 2026 года в Сургуте запустили новое голосование по дальнейшей судьбе бывшего кинотеатра «Аврора». Сейчас судьба бывшего кинотеатра в Сургуте остается в проработке: отчет по проекту представят до 31 марта.

Напомним, в июне 2025 года стало известно, что Дом Пионеров планируют демонтировать и частично восстановить в другом месте ‒ в Сквере исторической памяти в районе речпорта.

Также в работе находится проект парка исторического наследия в районе речпорта, где уже заложен камень воинам, погибшим на СВО. Концепцию планируют представить на архитектурно-художественном совете.

«Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с Сургутским краеведческим музеем. С вами говорили в прошлом году о парке исторического наследия города Сургута, который в районе речпорта. Мы заложили камень воинам, погибшим на СВО. У нас уже есть концепция, нам предложили очень хорошую концепцию, и мы ее в ближайшем будущем на архитектурно-художественном совете представим. Это будет действительно достойный городу Сургута памятник, который будет находиться в той локации. И сегодня мы уже занимаемся проектированием пространства нашего парка исторического наследия. Я думаю, что он действительно станет украшением города и будет хорошим туристическим маршрутом для тех, кто будет приезжать в город», − поделился Слепов.

Кстати, сквер решено обустроить именно здесь, так как на набережной уже расположено несколько памятников: обелиск сургутским фронтовикам, барельеф труженикам рыбокомбината, монументы в честь рыбаков, помогавших фронту, пограничников и жертв политических репрессий. В начале этого года здесь был заложен камень будущего мемориала в память о погибших в специальной военной операции.

Кроме того, прорабатывается идея восстановления Сургутского острога – как общественного пространства, отражающего облик города 432 года назад.

«Уже проект его придумали, сейчас прорабатываем строительство, формирование для того, чтобы восстановить Сургут таким, каким он был 432 года назад. Я думаю, это тоже станет хорошим общественным пространством, которое будет пользоваться сургутянами и гостями города, в течение всего года», − добавил глава.

Набережная НТЦ

Отвечая на вопрос о набережной у научно-технологического центра, Максим Слепов пояснил, что сама набережная готова, но, чтобы она стала доступной для горожан, требуется завершить все инфраструктурные работы.

«Мы вместе с регионом работаем над тем, чтобы закончить проекты по теплоснабжению, водоотведению и другим сетям. Проект непростой, достался в сложном состоянии, но мы будем исправлять ситуацию. Мы изыскали средства и закончим его, чтобы набережная стала доступной для сургутян», – указал он.

Между тем, стоимость строительства набережной у будущего Научно-технологического центра в Сургуте выросла почти на 250 миллионов рублей. Объект стал самым дорогим бульваром в регионе среди других таких проектов.

Школы

Согласно отчету, в сфере дошкольного образования достигнута 100% доступность для детей от полутора до трех лет. Однако все еще не решена проблема со школами. По словам главы, концессионный механизм оказался нежизнеспособным, поэтому строительство планируется вести по прямым контрактам в рамках региональной программы.

«На сегодняшний день зафиксированы территории для строительства порядка 13-14 школ. По части объектов уже ведется проектирование. И, естественно, это региональные полномочия. <…> Будем, по всей видимости, в рамках программы обеспечения образовательными учреждениями в регионе, строить по прямым контрактам. Поэтому здесь в ближайшее время, я думаю, мы услышим новости от региона. Мы свою часть сделали. У нас есть площадки, у нас есть вся инфраструктура. Теперь вопрос только о финансировании регионально, возможно, федерально. Будем ждать», − обратил внимание мэр города.

Ранее Максим Слепов заявлял, что строительство школ сегодня находится в приоритете как у города, так и у округа. По его словам, чтобы перевести систему образования на односменный режим, Сургуту необходимо построить от 13 до 19 новых школ.

Что не успели в 2025 году

Слепов признал, что часть работ по благоустройству не удалось завершить в прошлом году.

«Не все успели сделать. Но в этом году мы догоним то, что не успели. Мы заранее подготовились − и финансово, и технически», – сказал он.

В 2026 году город планирует масштабную работу по обновлению общественных пространств: внедрение айдентики Сургута, создание муралов, обновление садово-парковой мебели, приведение в порядок зеленых зон и газонов.

«Работа предстоит большая. Я надеюсь, что жители увидят и оценят изменения уже в ближайший сезон», – резюмировал глава Сургута.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:03, просмотров: 175, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​30 гонщиков Тюменской области встретятся в финале зимнего картинга 560
  2. ​В Тюменской области запустили обучение специалистов для работы с детьми с аутизмом 533
  3. ​Максим Слепов: Дом Пионеров и «Аврора» в Сургуте должны быть сохранены 332
  4. В Сургуте завершается регистрация на молодежный форум «Город и я» 316
  5. В Сургуте суд оштрафовал жителя за фиктивную регистрацию в своей квартире трех человек (они даже не иностранцы) 292
  6. ​Актировка: 1-8 класс второй смены 284
  7. Подавляющее большинство пар в России уверены, что их отношения были бы лучше в более просторной квартире 278
  8. ​Парковка у аэропорта Ханты-Мансийска станет платной 277
  9. В России со следующего года изменятся правила, определяющие понятие «пиво» 264
  10. ​Бюджет 58 млрд и «прорывной» год: депутаты поддержали отчет главы Сургута Максима Слепова 263
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4536
  2. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 1491
  3. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1382
  4. ​Празднование Масленицы в Сургуте перенесли из-за 36-градусных морозов 1332
  5. ​Дума Сургута рассмотрела отчет Контрольно-счетной палаты: за год выявлено нарушений на 4 миллиарда рублей 1321
  6. Работник «Сургутнефтегаза» отсудил у компании 200 тысяч рублей за производственную травму 1274
  7. ​Инспекция автобусов обернулась разносом аэропорта: эксперт Минтранса Илья Зотов подвел итоги визита в Югру 1272
  8. ​В микрорайоне Хоззона в Сургуте открыли новый спорткомплекс площадью более 4 тысяч квадратных метров 1262
  9. ​Вместо пены для бритья и геля для душа. Как Сбер предлагает переосмыслить подарки к 23 февраля 1250
  10. ​Власти Сургута назвали причины перебоев электричества в СНТ и обозначили план действий 1241
  1. ​Когда иначе нельзя 6647
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5600
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4946
  4. ​Что такое хорошо 4583
  5. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4536
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4442
  7. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4340
  8. ​Маленькое напоминание 3940
  9. Актировка: 1-8 класс второй смены 3930
  10. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3675

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика