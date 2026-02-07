Сургут: холодно в автобусах и «теплых» остановках — что делать и при чем тут расписание

В Сургут снова пришли сильные морозы, и горожане массово жалуются: в автобусах холодно, а «теплые остановки» не дают ожидаемого комфорта. В свежем выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему звучит цифра «плюс 12» как допустимая температура в салоне, и почему спор о градусах не должен затмевать главную проблему — расписание и качество общественного транспорта. Также говорим об итогах «автобусной реформы», состоянии подвижного состава и роли муниципального перевозчика.

Дмитрий Щеглов: Большие морозы вновь обрушились на Сургут — это, пожалуй, не новость: такое с городом случается регулярно. Но люди, которые в эти морозы ездили на автобусах, оказались в сложной ситуации. Многие начали жаловаться на то, что в морозные дни в автобусах очень холодно, а так называемые теплые остановки теплыми практически не являются, и там все очень плохо и сложно.

Обсудим эту ситуацию сейчас. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем, друзья.

Д.Щ.: Когда сургутяне написали в адрес губернатора Югры возмущенные сообщения на тему того, что в автобусах плюс 12 градусов и это очень плохо, поступило разъяснение от одного из окружных ведомств. Там рассказывали о том, что 12 градусов — это минимальная температура, которая может быть в автобусе: ниже — уже не норма. А 12 — это еще пойдет.

Там есть объяснение: если в автобусе сильно топить, то люди будут потеть. Дверь открывается, они выходят в минус 30-35 и, будучи уже разогретыми, попадают в эту экстремально холодную среду, и это не очень хорошо. То есть 25 в автобусе лучше не делать именно по этой причине.

А до этого сургутские власти объясняли, что теплые остановки — это не означает, что это прям теплые остановки: ты туда зашел, как домой к себе, где натоплено до 25. Что там стоят инфракрасные лампы, что они что-то подогревают, но ожидать от них, что они сделают абсолютный комфорт, тоже не стоит.

Людей более чем можно понять. Если и в автобусе холодно, и на остановке люди стоят, и пар от дыхания покрывает инеем эту остановку так, что ничего не видно. А чтобы вообще увидеть прибытие автобуса, ты должен выйти в эти самые 35-40 и посмотреть, что происходит на улице.

В общем, немножко как будто сургутская транспортная инфраструктура не проходит испытания холодом. Впрочем, должна ли она проходить испытания таким холодом настолько идеально, насколько это возможно, — другой вопрос.

Как ты считаешь, Тарас, насколько претензии сургутян по поводу всех этих температурных дискомфортов для власти должны быть существенными и стать поводом для решительных действий и изменений в своей работе?

Т.С.: В детстве, чтобы не пропустить остановку, мы на окно дули, губки трубочкой, а потом ноготком чистишь — и вот у тебя есть пару минут, пока его снова не затянуло инеем: ты следишь, где находишься. И, слушайте, как-то выжили. Как-то мы ездили на автобусах — не замерзали ни по дороге, ни в них.

Я ерничаю, конечно. Я понимаю, сейчас в меня летят тухлые помидоры из тех киосков, которые будут сносить. Но тут такое дело, мне кажется. Есть прекрасная русская поговорка: на каждый чих не наздравствуешься.

Если вы зайдете летом в жаркий день в любой офис, в любую контору, где в комнате сидит больше трех человек, обязательно найдется один, которому очень холодно, хотя на улице и за окном плюс 40. И он запрещает остальным включать кондиционер: «Ни в коем случае, не вздумайте, потому что меня продует, я умру, я боюсь сквозняков». И вот этот один человек будет очень мотивирован, и поэтому он задолбает оставшихся. Он просто задолбает оставшихся и не даст людям включить кондиционер. Все остальные будут истекать потом, действительно умирать от духоты, но вот этот один, у которого сила воли, видимо, повыше будет, добьется своего результата.

Я это к тому, что для меня, честно говоря, проблема температуры внутри автобусов не очень понятна. Не потому, что я не пользуюсь автобусами. Вы уж меня, граждане, простите: я действительно хожу пешком. Даже если минус 40, в Сургуте у меня между домом и работой два километра — я прохожу пешком. Одеваю 20 штанов, всяких подштанников, закутываюсь, мне это нравится. Это, как говорится, моя неврологическая особенность.

Я так полагаю, что если какие-то государственные органы, какой-нибудь Роспотребнадзор, каким-то чудом высчитал, какая же должна быть температура внутри автобуса в условиях зимы, и пришел к выводу, что это никак не больше и не меньше, чем 12 градусов Цельсия выше нуля, то, наверное, у этого есть какое-то основание. Я не знаю, это много или мало. Я не знаю, надо ли в автобусах топить так, чтобы люди раздевались. Допускаю, что действительно это не очень правильно с точки зрения здоровья.

Нельзя вспотевшему выходить на мороз — ты можешь простыть. А поскольку автобусы, как правило, перевозят пожилых людей и детей, то риск ОРВИ по этой причине возрастает.

Я не очень уверен в том, что требование горожан снабдить город исключительно теплыми остановками тоже верное. Потому что, знаете, такого нигде в мире нет. Есть автобусы и общественный транспорт, которые ездят строго по расписанию. Вот это я знаю. Вот это должно быть точно.

Любой человек, который пользуется общественным транспортом и который знает, что общественный транспорт в его любимом городе выполняет расписание и не опаздывает, выходит из дома — у него есть какое-то количество минут дойти до автобусной остановки. До той самой автобусной остановки, в которой все-таки какое-никакое остекление существует. Пережить там дождь, холодный ветер. Там даже какие-то инфракрасные, нам утверждает муниципалитет, обогреватели работают. И сесть в тот автобус, который по расписанию приехал и уехал. Вот этой задачей город должен на самом деле очень сильно озаботиться.

Почему-то во всех этих спорах о температурах, о качествах наших автобусов ушла на второй, если не на третий план, ушла тема расписания. Соблюдение расписания, соблюдение графика движения автобусного парка. Это задача номер один. Автобусы должны работать как часы.

Если муниципалитет сумеет решить эту проблему, то остальные проблемы, такие как качество подвижного состава нашего автобусного парка, качество остановок, будут решаться в более логичном пространстве. А если наши автобусы ездят как хотят, если СПОПАТ до сих пор не стал современным автотранспортным предприятием на все декларации, то какой смысл вообще нам что-либо сейчас говорить про температуру в автобусах? Просто это проблема не сегодняшнего дня. Так можно зайти далеко, понимаете.

Летом тогда надо говорить о том, что автобусы должны работать с кондиционерами. Это, кстати, как раз очень четко. Потому что когда на тебя капает пот какого-нибудь двухметрового амбала из подмышек в автобусе, мало в этом приятного.

Заметим, что так называемая автобусная реформа предполагала покупку аж восьми автобусов с кондиционерами. Это, конечно, издевательство. Вот об этом горожане должны говорить. Вот за это они должны с муниципалитета спрашивать. Где наша автобусная реформа? Ведь это не как наш комментатор Александр Коновалов сказал, автобусная реформа имени Андрея Филатова. Это автобусная реформа, извините, сургутского муниципалитета.

Деньги и административные усилия администрации города Сургута были задействованы. И неважно, кто тогда возглавлял муниципалитет, а кто сегодня. Где итоги этой муниципальной реформы? Где жесткая постановка вопроса от имени горожан, которую озвучивает муниципалитет, о том, что данная реформа была блефом, никакой реформы как таковой не было, и все кончилось полным пшиком?

Где современные автобусы, в которых действительно тема отопления или охлаждения решается автоматически? Горожане не должны вообще замечать, в каком качестве автобуса они едут, потому что он качественный.

Восемь автобусов, так называемая реформа, с кондиционерами — вот обеспечила городу Сургуту. Соответственно, задача номер один — это логистика. Вот то количество автобусов, которых не хватает, вот этих плохих автобусов, ужасных, в которых люди мерзнут, должно ездить строго по расписанию. И горожане должны к этому привыкнуть.

Задача номер два — изменение автобусного парка. Совершенно недопустимо, когда самый богатый регион страны, регион-донор, один из самых богатых городов страны, город Сургут, имеют такие убогие автобусы. Это же понятно.

Соответственно, расписание, качество автобусов. Дальше пошли этапы реформы: увеличение автобусов, инвестиции в муниципальное предприятие СПОПАТ. Или качественная работа с инвесторами: может быть, можно создать совместное предприятие.

Вот 30 лет назад в Сургуте и в Югре работало совершенно чудесное, прекрасное предприятие «Северавтотранс». Они как-то так отпочковались из государственной структуры в частный бизнес, и они обеспечили Югру частными автотранспортными автобусными перевозками. Где такие предприятия сегодня? Почему их нет? Почему наш регион никак не поддерживает подобный бизнес?

Вот надо просто научиться работать в настоящем частно-государственном партнерстве или в муниципально-частном партнерстве, когда в таких проектах, как обеспечение автобусных перевозок населения, соединяются усилия муниципалитета, который администрирует эти процессы, и частная инициатива. А частник всегда умнее, он мобильнее, он талантливее, он экономнее, он умеет делать бизнес. Муниципалитет не умеет делать бизнес. Вот как видится проблема.

Если от шуточек уйти к серьезному, конечно же, надо решить проблему отопления автобусов. Но, еще раз, вспомните пример с комнатой, в которой работает в жару больше трех работников. Вы не угодите пассажирам автобуса. Ясно, что в автобусе теплее, чем на улице. Наверное, там идет пар изо рта. Наверное, он даже в автобусной остановке идет.

Но городу Сургуту необходима настоящая муниципальная реформа. Не реформа, которую декларируют, ленточки разрезают, бесконечные пресс-конференции, какие-то пресс-релизы: «А вот мы работаем с тем банком федеральным, с сем банком». Нет.

У вас есть департамент коммунального хозяйства, у вас есть какой-то транспортный отдел. И у вас есть ваше муниципальное предприятие под названием СПОПАТ. Ну или там акционерка 100% муниципальная. Все равно, это не отменяет сути.

Вы должны своим умом продумать такую систему автобусных перевозок, чтобы люди наконец сгордились вами как властью. «Вы нам обеспечили качественное автобусное перемещение по городу».

А поскольку, в принципе, СПОПАТ работает так себе, и спасаете вы этот СПОПАТ тем, что у хороших частников отбираете ликвидные маршруты и передаете их СПОПАТу, чтобы хоть как-то штаны СПОПАТу поддержать, люди злятся. Люди начинают свой гнев направлять на очевидное. Вот в автобусе холодно — и люди начинают гневаться.

А вы не можете ни температуру в автобусах решить, ни наконец объяснить, что же у нас с остановками творится. Стеклянные они должны быть, не стеклянные. Может быть, вернуть надо торговые павильоны, где якобы люди грелись?

Д.Щ.: И, как говорят, явный признак того, что в автобусе действительно уже незаконно холодно, — если стекла все сплошь покрываются инеем изнутри. Значит, нехорошо. Значит, там действительно уже слишком холодно и можно по этому поводу официально жаловаться. И, по крайней мере, на это будет повод отреагировать у всяких проверяющих, контролирующих и наказывающих структур.

Т.С.: Это еще может указывать на то, что в автобусах отсутствует вентиляция. Потому что если работает вентиляция, то есть влажный воздух, который вырабатывают десятки пассажиров, не выводится на улицу, то он скапливается на поверхности. Вот и все.

Поэтому вот это пункт три — качество наших автобусов. Смехота просто. Автобусы технологии середины XX века. Эти автобусы придумали в Советском Союзе в 50-е годы. Потом китайцы их перемонтировали, дали им современную оболочку, а технология та же. Этот драндулет, а не автобус.

