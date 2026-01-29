Власти Сургута объяснили, почему в дачных кооперативах города падает напряжение

Жители дачных и садовых кооперативов Сургута продолжают жаловаться на перебои с электроснабжением в морозы ‒ в том числе на пониженное напряжение и временные отключения. Недавняя такая жалоба поступила от сургутянки Елены С.

Фото: Елена С. / t.me

«На улице мороз, а у нас вот такое напряжение. Кооперативы уже много раз обращали внимание на эту проблему, но нам идут только отписки. А потом удивляются, что дома горят и люди страдают. Печально, конечно, но вопрос не решается. От «Авиатора» до «Магистрали» с начала зимы и даже при -30 напряжение ниже нормы», ‒ написала горожанка в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

В администрации Сургута признают: проблема носит системный характер и формировалась годами. При этом речь идет не только о состоянии сетей внутри самих кооперативов, но и о перегрузке внешней энергосистемы.

Почему кооперативы оказались в зоне риска

Как рассказал корреспонденту siapress.ru заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский, истоки проблемы с дачной амнистией и изменением правового статуса застройки в СНТ и ДНТ.

«Почему мы говорим именно про территории садово-огороднических товариществ и кооперативов? Потому что в 2006 году, после так называемой дачной амнистии, существенно упростился порядок регистрации недвижимости, возведенной на этих землях. Затем были решения Конституционного суда, которыми жителям разрешили регистрировать жилые дома на территориях СНТ и ДНТ», ‒ пояснил он.

По словам Недашковского, это привело к резкому росту нагрузки на электросети.

«Изначально такие участки подключались к сетям с нагрузкой максимум два-три киловатта. Сети кооперативов попросту не готовы к резкому индивидуальному жилищному строительству и уж тем более к отопительным нагрузкам домовладений», ‒ отметил представитель мэрии.

Передача сетей и масштабная реконструкция

В 2016 году Минэнерго рекомендовало передавать объекты электрохозяйства СНТ и кооперативов на баланс территориальных сетевых организаций, чтобы модернизация шла в рамках инвестиционных программ.

«На органы местного самоуправления при этом были возложены задачи по организации такой передачи и мониторингу последующей реконструкции сетей. С 2016 по 2019 год на баланс сетевых организаций отходило всего восемь электрохозяйств», ‒ рассказал Александр Недашковский.

Если в первые годы процесс шел медленно, то затем его удалось ускорить. По данным администрации, к 2024 году из 84 кооперативов, где есть сети и домовладения, 83 были переданы на баланс сетевых организаций.

«На сегодняшний день полная реконструкция сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций проведена в 47 товариществах и кооперативах. Частично ‒ еще в 30. В семи кооперативах сети находятся в нормативном состоянии, реконструкция там не требуется», ‒ сообщил замдиректора департамента.

В ходе работ заменили 111 трансформаторных подстанций, обновили около 330 километров электросетей и установили порядка 25 тысяч интеллектуальных приборов учета.

Когда проблема уже не в кооперативах

Несмотря на масштабную работу, технологические сбои сохраняются. Причем теперь они связаны уже не столько с внутренними сетями СНТ, сколько с внешним энергоснабжением. В качестве примера Александр Недашковский привел события конца января, когда в ряде кооперативов вводились веерные отключения.

«С 20 по 30 января в кооперативах «Виктория», «Газовик», «Кедровый-16», «Сосновый бор» и ряде других сетевая организация была вынуждена прибегать к веерным отключениям. Кооперативы поочередно отключались на час или чуть больше, чтобы другие могли согреться», ‒ рассказал он.

По его словам, причиной стала перегрузка магистральной подстанции: «Это уже подстанция класса напряжения 110-220 киловольт. То есть это большие, серьезные проблемы, и решаются они долго и очень дорого».

Новая подстанция и миллиарды инвестиций

Ключевым инфраструктурным решением власти называют строительство новой подстанции «Дачная» в районе аэропорта.

«Это строительство нового центра питания, подстанции «Дачная», а также достаточно длинной воздушной линии электропередачи напряжением 35 киловольт. Эти мероприятия предусмотрены инвестиционными программами до 2027 года», ‒ сообщил Недашковский.

По его словам, новая подстанция позволит перераспределить нагрузку.

«Она переключит на себя нагрузки 23 товариществ и кооперативов и позволит высвободить резервы для остальных. Это даст возможность повысить напряжение в сетях, где сегодня фиксируется его понижение», ‒ пояснил спикер.

Говоря о финансировании, представитель мэрии отметил, что речь идет о крупных суммах.

«Это миллиарды рублей. Строительство одной лишь подстанции оценивается ориентировочно в миллиард рублей», ‒ сказал чиновник, уточнив, что проекты реализуются за счет инвестиционных программ сетевых организаций и тарифа, без привлечения бюджетных средств.

Когда виноваты не сети, а ввод в дом

Еще одна причина жалоб ‒ состояние сетей непосредственно на участках жителей.

«Бывают случаи, когда напряжение на границе раздела сетей, на опоре, нормативное, а в доме оно уже не соответствует норме. Часто фиксируется низкое сечение кабеля от опоры до дома, которое не рассчитано на такую нагрузку», ‒ рассказал замдиректора департамента.

В таких ситуациях, подчеркнул он, ответственность лежит на собственниках домовладений.

«Рекомендуется замена кабеля, но эти работы выполняются за счет жителей. Это их зона ответственности», ‒ отметил Недашковский.

Что делать при отключениях в мороз

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев сообщил, что аварийные отключения в дачных кооперативах находятся на особом контроле.

«С ноября прошлого года по сегодняшний день зафиксировано 23 аварийных отключения электроэнергии в садово-огороднических товариществах. Среднее время отключения составило порядка трех-трех с половиной часов», ‒ рассказал представитель мэрии.

По его словам, в экстренных случаях жители могут рассчитывать на помощь.

«При длительном отключении электроэнергии и невозможности использовать резервные источники граждане могут обратиться через ЕДДС по телефону 112. Мы окажем содействие в экстренной эвакуации и размещении в пункте временного размещения. В случае, если в результате пожара пострадало жилое помещение, которое является единственным для проживания, мы готовы предоставить маневренное жилье временно. Также по линии социальной службы может быть оказана материальная помощь до ста тысяч рублей», ‒ пояснил Рачев.

Контроль и дальнейшие шаги

В администрации подчеркивают, что, несмотря на ограниченные полномочия в сфере энергоснабжения, город держит ситуацию под контролем.

«Мы оказываем всевозможное содействие сетевым организациям и на регулярной основе проводим заседания межведомственной рабочей группы по вопросам электроснабжения садовых товариществ и кооперативов», — отметил Александр Недашковский.

Последнее такое заседание прошло в декабре 2025 года. Один из ключевых акцентов ‒ необходимость регулировки и переключений на подстанциях в период пиковых зимних нагрузок.

Полностью снять проблему в ближайшее время власти не обещают: речь идет о сложных и дорогостоящих инфраструктурных проектах, рассчитанных на несколько лет, однако именно они, по оценке специалистов, должны дать устойчивый эффект.