Как ключевая ставка сдерживает инфляцию?

«Евгений Борисович, Вы писали, что к концу года инфляция может достичь 5,5–6,0%. Я сравнил свои чеки за январь и декабрь — корзина почти та же, а рост цен заметно выше. Почему?»

Сразу скажу: намеренно вас никто не обманывает.

Росстат рассчитывает инфляцию на основе ограниченного набора товаров. Мы же с вами судим о росте цен по собственным расходам и ощущениям от уровня жизни.

Отвечу на еще один частый вопрос: как повышение ключевой ставки помогает снизить инфляцию в целом?

Механизм в теории такой. Ставка растет. Меньше берется кредитов, больше денег население кладет в банки под процент. Снижается спрос на товары и услуги. Снижается инфляция.

У многих эта схема вызывает недоверие. Ведь в реальности мы не перестанем есть, пить или заправлять машины только потому, что кредиты стали дороже.

Но на деле этого и не надо. Центральный банк повышает ставку не для того, чтобы «сбить» цены на конкретные товары. Его цель — сдержать ускорение инфляции во всей экономике.

С повышением ставки кредиты для бизнеса и населения становятся менее доступными. В итоге люди в среднем меньше тратят, а проекты откладываются, и экономика начинает остывать. Плюс, когда спрос не давит на предложение, стабилизируется и инфляция.

Кроме того, жесткая монетарная политика помогает снизить инфляционные ожидания, а это уже помогает сдержать рост цен. Ведь высокие инфляционные ожидания разгоняют инфляцию: одни, например, повышают стоимость товаров, другие просят больше зарплату. Жесткая позиция регулятора должна сдерживать этот процесс.

Наконец, высокая ставка поддерживает рубль. Рублевые активы становятся привлекательнее, приток капитала усиливается, курс укрепляется. А крепкая нацвалюта — это более дешевый импорт.

Получится ли у регулятора достичь цели в этом году?

Мы ждем инфляцию в районе 4,8–5,2% — снова выше цели в 4% из-за роста налогов и тарифов. То есть польза от высокой ставки есть, еще бы новые шоки не мешали…

